O Concello de Marín prepara unha campaña xunto a Asociación Érguete para previr as adiccións entre os menores do municipio e da comarca. Unha das primeiras intervención deste proxecto será mañán xoves ás 20.00 horas no Museo Torres coa charla “Que deben saber as familias sobre as adiccións” que impartirá a psicóloga, Noa Pereiro, con entrada gratuíta ata completar aforo. A concelleira, Mónica Viqueira, anima a todos os pais, nais e persoas interesadas en asistir a unha charla que nos ensinará “como se deben traballar as adiccións no contexto familiar, que variables poden influír na infancia e na adolescencia para ter unha adicción”.