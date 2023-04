La presentación de un torneo de tenis en Sanxenxo fue la ocasión este martes para que el alcalde de la localidad, Telmo Martín, arrojase luz acerca de la llegada del rey emérito a Sanxenxo este fin de semana para disputar una regata a bordo del Bribón. No obstante, el regidor se abstuvo de ofrecer más información al respecto y aseguró que no le había llegado confirmación oficial ninguna de la visita de Juan Carlos I a la ría de Pontevedra.

"Yo no tengo ninguna noticia oficial de que llega el rey Juan Carlos mañana a las 12. Sí es verdad que a través de los medios de comunicación sí estamos viendo que sí esté en la regata de este fin de semana. Como dije el otro día: nosotros al rey Juan Carlos lo recibimos como un ciudadano más, como creo que recibimos a ustedes", explicó Martín a los medios en la presentación del torneo.

Al mismo tiempo, no quiso entrar en detalles acerca de si está previsto que el rey llegue a Sanxenxo acompañado por miembros de su familia o qué agenda desarrollará una vez situado en la localidad. "Yo no tengo ninguna información, pero si la tuviera tampoco la utilizaba. Estamos en unas fechas que yo debo de respetar. Estamos en período preelectoral ahora, con elecciones el 28 de mayo, y no está bien que el alcalde de Sanxenxo, que se presenta por un partido, esté utilizando una información para beneficio propio. No lo voy a hacer ni lo haría aunque la tuviera", aseguró Martín, que confirmó que, por ahora, no tiene previsto realizar ningún encuentro con el rey emérito durante su estancia en la localidad.

En esa línea, el alcalde sanxenxino negó la puesta en marcha de un dispositivo de seguridad especial para esta visita, programada a partir del mediodía cuando se prevé que aterrice en el aeropuerto de Vigo. "No. Hay refuerzos por ejemplo cuando hay este campeonato que empieza el domingo y termina el 30 de abril se suele reforzar un poco más porque hay mucha gente. Se anotaron más de 500 deportistas y al final solamente pueden jugar 75, pues eso requiere un poco más de ayuda pero estamos preparados para todo", argumentó.