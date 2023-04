El deporte de la cuerda floja gana adeptos en Pontevedra

Desde los orígenes del equilibrismo en los circos y los carnavales itinerantes, el arte de caminar sobre la cuerda floja ha evolucionado hasta nuestros días hasta el punto de hacerse un hueco entre los considerados deportes extremos, donde la sensación de adrenalina cautiva a sus practicantes. Hablamos del surf, del skate o de la escalada entre los más conocidos, pero también del slackline, una disciplina que, con el paso del tiempo, ha ido ganando adeptos en la ciudad de Pontevedra.

La dinámica de este deporte es sencilla: se asegura una cincha de más de diez metros de largo y cinco centímetros de ancho entre dos postes, normalmente árboles, a una cierta altura del suelo. A partir de ahí, la creatividad del slackliner en cuanto a equilibrios y acrobacias no tiene límites. En el caso de los pontevedreses que practican estos ejercicios, es la modalidad de trickline, donde lo importante es clavar trucos sobre la línea, la que más éxito tiene.

Así lo define Iván Couso, uno de los responsables del colectivo Ponte Slackline, que llegó a este deporte tras una etapa como gimnasta y forma parte de esta asociación que ya aglutina a decenas de iniciados en la ciudad.

“Yo personalmente, las primeras veces que me subí era una sensación increíble, como de adrenalina. Porque estás sobre un punto superfino de equilibrio, que prácticamente no parece ni posible estar ahí arriba. También sientes miedo, obviamente, porque al final todo tu cuerpo está sobre un punto mínimo en el que si no tienes un colchón o una persona que te agarre las primeras veces te vas directamente al suelo”, destaca.

“En cuanto lo pruebas, si empiezas con la cuerda baja es difícil dejarlo, porque vas viendo cómo avanzas con los trucos o aguantas más segundos encima de la cuerda que el día anterior. Te engancha porque cada día ves progreso”, detalla Inés Astor, que empezó en esto a finales de 2017, sobre suelos duros sin colchonetas, antes de poder encontrar un sitio con colchones en el que entrenar.

Una vez inmersos en el slackline, sus practicantes no dudan en definir la disciplina como un proceso de prueba y error, en el que se aprende tras muchas caídas y solo se mejora con continuidad.

“Como todos los deportes, necesitas dedicación, disciplina y paciencia. En este caso, necesitas una constancia especial y seguridad en ti mismo. Porque es un deporte que consiste en fallar y levantarse una y otra vez. Al fallar te puedes hacer daño, pero es parte del deporte. También es necesario tener buen material y un lugar de entrenamiento cómodo, en el que no molestes a nadie”, explica Couso.

Aun contando con más adeptos con el paso del tiempo, el slackline todavía no está considerado oficialmente como un deporte y en España no cuenta con un organismo que actúe como federación nacional, por lo que se limita actualmente a servir como exhibición en otros eventos y pasatiempo. A pesar de ello, empieza a haber competiciones y se vislumbra un horizonte en el que pueda ser un deporte reglado.

“El problema en general es que prácticamente no tiene esa consideración de deporte. Apenas tiene 15 años como tal y está en expansión, apenas hay pruebas oficiales a nivel nacional de ninguna modalidad porque no hay federación. En Ponte Slackline sí que pudimos organizar algunos eventos, pero siempre con carácter de exhibición”, detalla el representante de este colectivo.

No obstante, en Galicia y en Pontevedra, cualquier práctica deportiva al aire libre es susceptible de sufrir las inclemencias del tiempo, por lo que desde este colectivo hacen un llamamiento a instituciones y particulares para poder contar con un espacio interior en el que poder seguir entrenando y disfrutando de lo que más les apasiona.