Augas de Galicia detecta una veintena de vertidos ilegales a la ría: una de cada diez es contaminante

Esto significa que aproximadamente que el 13% de los vertidos aún son ilegales , poco más de uno de cada diez, sobre un total de 171. Las cifras apenas varían a lo largo de los años, aunque sí pueden cambiar los focos. Así, en marzo de 2022 se contabilizaban hasta 165 puntos de vertido identificados, de los cuales 19 eran considerados contaminantes al no cumplir con los límites de carga microbiológica o química fijados por ley, según el último catálogo elaborado por Augas de Galicia. La cifra es ligeramente superior a la de doce meses atrás. En 2020, el mismo departamento tenía censados en la ría 160 puntos de vertidos, de los que 16 se calificaron como contaminantes.

En octubre pasado se detectaban 171 vertidos, de los que 22 focos eran contaminantes: doce en Pontevedra, cinco en Marín, tres en Poio, dos en Bueu y uno en Sanxenxo. Por tanto, se observa que las campañas constantes de Augas de Galicia permiten subsanar unos, pero aparecen otros. Esta entidad realiza un seguimiento continuo y exhaustivo de los puntos de vertido, pasando a estar inventariados y controlados.

Cuarta ría

Atendiendo a cada una de las rías vigiladas por Augas de Galicia, la de Pontevedra es la cuarta de Galicia que registra un mayor número de vertidos ilegales, por detrás de las de Muros-Noia (63, más seis en investigación), Arousa (53 y 12) y Ferrol, con 28 focos contaminantes.

En materia fluvial, el estado global de varios ríos de la comarca de Pontevedra, entre ellos el Lérez, el Umia y Os Gafos, no es el más adecuado, tal y como figura en el Plan Hidrolóxico de Galicia-Costa 2022-27. La agricultura y los vertidos son, una vez más, los grandes caballos de batalla. En algunos puntos de los cauces fluviales, los inspectores han detectado exceso de fosfatos o nitratos, consecuencia de la existencia de vertidos o de las escorrentías de agua superficial que llegan a los ríos procedentes de tierras en las que se aplicaron productos fertilizantes o fitosanitarios.

En todo caso, los episodios de contaminación se concentran en una docena de ríos (o tramos fluviales) en un censo de medio centenar de corrientes catalogadas por Augas de Galicia en toda la comarca. Esto supone que cerca del 80% de todos estos ríos presenta un estado óptimo, lo que el documento califica como “bueno o mejor”.

En el caso del río Lérez, los técnicos de la Xunta establecen cinco tramos de estudio, desde su nacimiento hasta su desembocadura. En cuatro de ellos, el estado es bueno, mientras que en su confluencia con la ría se detalla que padece “presiones e impactos” como aguas residuales urbanas, así como contaminación microbiana y exceso de nutrientes. se han detectado restos de amonio, mercurio y fosfatos. De hecho, la Consellería de Sanidade acaba de asignar una nota de “insuficiente” a las aguas de baño de la playa fluvial del Lérez, tras al menos tres episodios de contaminación el pasado verano. En la anterior calificación, la de 2021, su calificación era de “excelente”.

Para hacer frente a estos problemas la Xunta plantea medidas para el periodo 2021-2027 como completar el sistema de saneamiento de la ría, en su fase final de ejecución, vigilar otras depuradoras de la zona, e intensificar la vigilancia de vertidos y de la presencia de residuos en el agua.

En una situación parecida se encuentra la cuenta del Oitavén-Verdugo, que desemboca en Ponte Sampaio, en la ría de Vigo, tras atravesar Ponte Caldelas y otros municipios. En este caso se ofrece un panorama similar al del Lérez, con las mismas presiones y elementos contaminantes.

En el mismo ámbito que la desembocadura del Lérez, Augas de Galicia analiza otro ámbito, denominado Puerto de Marín, definido por el estuario que ocupan estas instalaciones. En su caso, el estado del agua es bueno, pese a registrar episodios puntuales de vertidos residuales. A su vez, la mayor parte de la ría, de más de 6.790 hectáreas, se enfrenta a riesgos de vertidos urbanos y los efectos de la acuicultura, además de la presencia de industrias en sus orillas. Aún así, se destaca su situación como “buena”, a la espera de que se ejecute el plan de saneamiento de la orilla norte, en Poio y Sanxenxo. Se trata de un proyecto de la empresa pública estatal Acuaes, cifrada en unos 29 millones de euros, a punto de licitarse y que incluye la ampliación de la depuradora de Paxariñas (Sanxenxo), con un nuevo emisario a la ría, y la ampliación y mejora de los bombeos.

Nuevo retraso en el emisario submarino

Iba a ser a “principios de la primavera”, previsiblemente en abril. Pero la entrada en servicio del nuevo emisario submarino de la ría sufre un nuevo retraso. Fuentes oficiales de la Consellería de Infraestruturas han admitido que esta canalización aún no está lista para su uso y tampoco adelantan una nueva fecha. Este emisario ya acumula unos tres meses de demora sobre los plazos iniciales previstos. El montaje en el mar de toda la canalización, tanto en el tramo enterrado como en túnel, ya se concluyó hace semanas, junto con la instalación de los difusores en la bota del emisario. Pero aún no se completaron los últimos trabajos en tierra, para conectar la tubería con la depuradora de Praceres. El emisario comienza en esta planta y se adentra en la ría unos tres kilómetros, más allá de la Illa de Tambo. Es el más largo de Galicia y su ejecución presupuestada en unos doce millones de euros, entra en su recta final tras dos años de obras. Oficialmente comenzaron estas labores en abril de 2021. Se trata de la segunda canalización conectada a esa planta, de modo que sirva para los vertidos urbanos, mientras que el emisario primitivo se destinará solo a aguas industriales, con la intención de cederlo después a Ence, que será su principal usuario. Este emisario completa los trabajos ejecutados durante meses en la propia depuradora de Praceres, donde se emplearon 16 millones de euros en mejorar sus sistemas de tratamiento, a la espera de una futura ampliación hacia los terrenos de Ence, una actuación a la que no renuncia Augas de Galicia, si bien sin un calendario concreto. La Xunta ya cuenta con un proyecto, con permiso ambiental desde hace un año. El objetivo es triplicar la superficie actual del complejo, al pasar de 13.750 a 40.950 metros cuadrados, en su mayor parte ocupando terrenos de la actual concesión de Ence. Después de analizar hasta cinco alternativas (una de ellas en otra ubicación y las otras cuatro en la zona actual) el documento ambiental concluye que la extensión de la planta hacia Ence “es la más adecuada desde el punto de vista ambiental” precisamente por ocupar parte de la concesión industrial, “donde se prevé la eliminación inmediata de sus balsas de decantación” .