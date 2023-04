Directa, clara y libre. Una libertad que le otorga tener un sello discográfico independiente como es Madriguera Records y en el que una de las patas del proyecto está encaminada a ayudar a los jóvenes artistas a abrirse paso en la difícil industria musical. Porque Mercedes Mígel Carpio “Vega” fue esa joven que recorrió “feliz” los locales de su ciudad natal para algún día ser quien es hoy, una cantautora reconocida en España tras un camino lleno de piedras en sus 20 años de carrera. Hoy domingo, a partir de las 12.30 horas, Vega cierra el ciclo de conciertos matutinos “Achégate ao Salón!” con todas las entradas vendidas.

– Ha sido invitada a visitar Vilagarcía para cerrar el ciclo “Achégate ao Salón!”, ¿qué le dice a una cordobesa la ciudad?– Tengo mucha ilusión. Aunque soy cordobesa, en el año 2007 me vine a vivir a Galicia y he pasado casi la mitad de mi vida adulta en ella. Intento veranear en las Rías Baixas. Mi marido es de A Coruña, parte de mis buenos amigos y artistas son de allí. En “Santa Cristina” o “Contigo” hay esos guiños hacia Galicia. Tengo esa querencia hacia “a terriña”. He estado con amigos en Vilagarcía, pero nunca he tocado. He oído hablar tanto de la ciudad que al final es muy bonito actuar por primera vez ahí, es como tocar en casa. Incluso en Galicia me siento más cómoda que en Córdoba, ya que se me mira con una lupa al haber otro tipo de música.

– Su historia en la música comienza desde muy pequeña actuando en locales de Córdoba, ¿sirve para valorar las dificultades que entraña abrirse paso en ese mundo?

– Aquello no era duro. Iba feliz y disfrutaba mucho. No tocaba por las noches en Córdoba para ganar dinero o buscarme la vida. Luego estudiando la carrera puse copas, pero esa etapa en mi ciudad era muy feliz sin ninguna responsabilidad más allá de disfrutar de lo que hacía. Esa perspectiva te la da el tiempo, todo lo difícil vino después: la presión y mantenerse. Fue todo muy complicado.

– En su sello discográfico independiente la Madriguera Records pretende apoyar a jóvenes que comienzan sus carreras, ¿hay un talento oculto en nuestro país?

– No, oculto no. Es verdad que las plataformas actuales a la hora de consumir música hacen que oculto no esté. Lo que está es mal enfocado, mal remunerado y, sobre todo, en el momento en el que se capta este talento joven se pretende hacer de ellos estrellas y los transforman, les quitan la esencia. Se les convierte en un producto más del mercado y para mí eso es una pena. Me encantaría pensar que, si alguien en un garaje tocando la guitarra tuvo el suficiente encanto de hacer una gran canción que enganchó a la gente y empatice con su generación, puede haber otra manera de dejar a los artistas ser lo que son, artistas.

– ¿Se apoya a los artistas y a la cultura cómo se debería?

– No. Los cambios que se han producido a lo largo de la historia siempre han venido motivados por un cambio sociocultural donde la cultura es ese caldo de cultivo para ello. Cuando un país está en un momento de reflexión o con leyes que limitan derechos y desordenado, normalmente el motor de cambio es la cultura. En España la cultura está valorada a la altura del betún, no somos nadie. Somos cancioncitas, listas de reproducción en la que se han encargado otros de que seamos música de fondo. No se nos presta atención a lo que estamos diciendo, ni por qué lo decimos. Al final es un reflejo de la sociedad y, hasta cierto punto, en un apartado activista, desde distintas generaciones pueden hablar de lo que está sucediendo. La cultura es el motor de cambio, pero totalmente infravalorada por todos, incluso por los propios agentes de la industria musical.

– A lo largo de estos 20 años ha tenido que enfrentarse a dificultades, ¿qué le da esa fuerza para salir hacia adelante a un artista?

– Creo honestamente que mi fragilidad y mi sensibilidad son mi fortaleza. No paso tiempo sola, salvo las horas que está mi hija en el colegio. La fuerza viene de ser madre multitarea, a la vez artista y cumplir con todos mis compromisos profesionales. Eso es lo más complicado. También tengo ese carácter para pegar un zapatazo cuando algo no está funcionando.

– ¿En qué punto de su carrera se encuentra?

– Tengo claro que, para seguir, después de 20 años, necesito ser plenamente feliz con lo que hago. Que sea la gran pasión de tu vida y que sufras, hace que empieces a entender que no es muy sano. Quizás sea porque elegí un camino independiente tan largo y complicado lleno de renuncias y con tantos techos puestos por el mero hecho de ser mujer y ser quién soy, que es algo a lo que no estoy dispuesta. El día que me vaya me fui y si me tengo que quedar, me quedaré. Tal y cómo soy, a día de hoy no me entusiasman muchas cosas. Tengo que plantearme qué quiero y cómo lo quiero.

– ¿Qué puede avanzar respecto de la actuación que brindará en el Salón García?

– Si le soy honesta va a depender de cómo me levante y cómo tenga el día. Puedo dar mil vueltas a las canciones, buscar una u otra, pero esto es lo que me define por completo como artista. Los directos vienen según me levante ese día, qué me ha pasado, cómo es el público, cómo veo sus caras. Igual es todo pura energía y no soy capaz de continuar una canción porque algo me movió en el momento. Soy un poco caja de sorpresas en ese sentido, pero tengo claro que lo que voy a dar es honesto. Va a ser un recorrido y el cómo vaya a salir dependerá de la sinergia con el público.

– A los cantautores se les presupone cierta sensibilidad y un mimo en sus letras, ¿se están perdiendo ese cariño en favor de una música comercial?

– Los que están interesados en el alto rendimiento caen en esto. Esta generación manda notas de voz y muchas de ellas las escuchan al doble de velocidad. Honestamente me bajo del barco. Eso es porque no hay un público que dice ¡Te comes la entrada y no te compro el disco! Mientras haya un público que vaya, que deje dinero a una parte de la industria que trabaja por eso y que no le importa si la letra no dice nada, e incluso si lo dice y no es bueno para una sociedad, qué se puede esperar. Yo estoy en mi barquito y espero llevar a los que conocen mi música a un sitio mejor. Aportarles algo bueno para su vida.

– En una entrevista dijo que podría ser una gran artista sin tener que dejar de ser quien es, ¿es complicado mantener los principios y valores en la industria?

– La complicación es ser consciente de tus valores y que renuncies a ciertas cosas. Nadie te prohíbe ser cómo tú quieras, pero te cierran las puertas firmemente y no se abren a pesar de haber demostrado un respaldo del público y siendo yo misma he logrado ciertos méritos 20 años después. Hay que estar preparada para saber que hay que renunciar a determinadas cosas. Necesito dormir tranquila todas las noches, lo demás no va conmigo.

– ¿Qué parte de Vega tiene Mercedes?

– Todo. Vega no es nada. Es el nombre artístico que tuve que elegir hace 20 años para salir al gran público de una forma muy abrupta. Es la persona quien construye todo. Intento cada día más que sea consecuente con quién es Mercedes, pero eso me dificulta la vida en el plano laboral.