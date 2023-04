O festival de música Galegote Rock celebrará os seus once anos de vida por todo o alto. Nesta nova edición reunirá en Pontevedra algunhas das propostas máis chamativas do panorama musical do país. The Rapants, Fillas de Cassandra, Moura, Lamontage & Pico Amperio ou Moucho forman parte dun cartel distribuído en dúas xornadas distintas, o venres 5 de maio e o sábado 6 de maio.

Trátase dun evento que proxecta máis dunha ducia de actuacións, de estilos e xéneros diversos, e que tamén oferta un gran oco para a programación infantil e xuvenil. Nese sentido, este ano será instalado nos Xardíns de Marescot un escenario de carácter infantil e xuvenil, por onde pasarán bandas enfocadas a este tipo de público, con propostas como Pakolas, Mamá Cabra ou o propio concerto especial de Xeración Sónica.