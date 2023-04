O Concello ultima o programa da Festa do Mar de Vilaboa no adro de San Adrián de Cobres os días 22 e 23 de abril. Serán tres os restaurantes locais encargados das degustacións, elaboradas a partir do produto suministrado para este evento pola Confraría de Vilaboa. A Garboa, Casa Aurelia e A Casa de Rosa de Mazaroca poranse aos fogóns para preparar as tapas de mexillón a 3,5 euros; os chocos a 5 euros e a 6 euros estará a ameixa. Todos eles preparados en distintas elaboracións: en empanada, en escabeche, guisados ou á mariñeira. Este ano, como novidade, haberá stand dulce para completar o menu e estará a cargo de panadería pastelería Os Laranxos, e un stand con bebida e café de pota.

E xunto aos produtos do mar compartirán protagonismo e promoción os viños da IXP Ribeiras do Morrazo das adegas Os Arreiros, Ardán e Mosteiro de Poio. A comisión organizadora, na que ademáis do Concello están as mariscadoras, mariñeiros e bateeiras, será a que realice a cata das elaboracións dos restaurantes participantes, con premios para a Innovación, o Sabor e a Presentación. A tarde do sábado 22 comezará con propostas para todas as idades e o convite do Concello a descubrir aos artistas locais que participarán na mostra ata o programa musical, que nesta primeira xornada correrá a cargo de Caamaño & Ameixeiras, Xabier Díaz e Adufeiras de Salitre.