Luciano Sobral, alcalde de Poio desde hace casi tres décadas, abandonará la política tras las próximas elecciones municipales, pero rendirá su último servicio electoral al BNG del municipio con su simbólica presencia en el último puesto, el 17, de la candidatura que encabezará la concejala Marga Caldas. La cabeza de lista ha presentado este viernes el equipo con el que acude a las urnas el próximo 28 de mayo, un equipo en el que además de Sobral, se cae de los puestos de salida el concejal de Festexos, Xosé Lois Martínez Blanco.

Caldas mantiene a dos de sus actuales compañeros de grupo municipal. Son Xulio Barreiro, concejal de Economía e Facenda e Novas Tecnoloxías, en el puesto dos, y a Raquel Rodríguez Alonso, edil de Cultura, Educación, Normalización Lingüística e Memoria Histórica, en el puesto tres.

“O posto de honra, pechando a candidatura, non podía ser para outro que non fose Nito, o alcalde máis querido de Poio, que fixo historia e representa mellor que ninguén o gran salto que deu Poio da man do BNG. Nito ti es o alcalde máis querido e, seguindo o teu exemplo, eu quero ser a primeira alcaldesa de Poio, para seguir transformando o noso concello, e mellorando a calidade de vida dos nosos veciños e veciñas”, afirmó Marga Caldas.

La lista se completa con Iago Garrido Vilar, vinculado al deporte, María Pousada Pacheco, Carlos García Fernández, de A Barca y director del IES de Monte Porreiro, Noa Fernández Torres, Francisco Acuña Casas, miembro de la comunidad de montes de Combarro, Andrea Ferrer Muñiz, de Raxó, Martín Coego Pérez, de Lourido, Carmen Carreiro Montero, activista medio ambiental, vecina de A Caeira, Xan Bautista Cambón Rodríguez, vinculado al sector vitivinícola, Iria Aboal Beloso, de San Xoán, Raúl Eirabella Lorenzo, de Campelo, el ya citado Xosé Lois Martínez Blanco en el puesto 15, y María Xosé Rodríguez Martínez, profesora y vecina de Vilariño.