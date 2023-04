El delegado del Gobierno en Galicia, José Ramón Gómez Besteiro, manifestó ayer que la segunda visita que el rey emérito hará a España, en concreto a Sanxenxo y desde el día 19 contará con el dispositivo que determine la Guardia Civil. Así lo dijo a preguntas de los periodistas con motivo de su participación en un encuentro informativo organizado por la demarcación coruñesa del Colexio Profesional de Xornalistas de Galicia.

“Es una visita privada”, incidió Besteiro, quien asegura que será la Guardia Civil la que, “según criterios técnicos”, determine cómo será el dispositivo de seguridad. De este modo, el delegado del Gobierno da por hecho que el rey emérito estará en Sanxenxo desde el próximo miércoles.

Sería la segunda visita de don Juan Carlos a España desde su marcha en agosto de 2020 a los Emiratos Árabes Unidos y a la que regresó a finales de mayo de 2022 en su primera visita.

Don Juan Carlos tiene intención de asistir a una regata de la Copa de España en Sanxenxo el 22 y 23 de abril, según adelantó el lunes el diario “El Mundo”, que precisa que antes de este desplazamiento, que se prolongará durante varios días, acudiría a un almuerzo privado en Londres al que le ha invitado el rey Carlos III, cuya coronación está prevista para el próximo 6 de mayo.

En cambio, ayer surgieron dudas sobre todo este programa. De entrada la Casa Real británica no tiene prevista en su agenda ninguna reunión en los próximos días entre el rey Carlos III, que será coronado el próximo 6 de mayo, y don Juan Carlos. Además, el mismo diario “El Mundo” apunta que ahora este regreso no parece tan claro.

Y es que hay quien piensa que no es el momento adecuado para que don Juan Carlos vuelva a Sanxenxo teniendo en cuenta la expectación mediática sin precedentes que desató su presencia en la localidad gallega en mayo de 2022 y que, se da por hecho, no sentó nada bien en Zarzuela. Entre los contrarios a su nueva visita a España, algunos de sus amigos más íntimos, que según el diario “El Mundo” estarían presionando al monarca emérito para que cancele sus planes con el fin de no hacer más daño a la monarquía.