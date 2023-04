“Está bien ser actor, pero está igual de bien aprender lo que aprende un espectador”

La Semana Galega de Filosofía (SGF) contó ayer con el catedrático de estética y Teoría de las Artes de la Universidad de Málaga Luis Puelles para profundizar en el concepto del espectador, un tema sobre el que reflexionó en el libro “Mirar al que mira”, Premio Iberoamericano de Investigación Universitaria Ciudad de Cádiz.

–¿Qué entendemos por espectador?

–Es el receptor ideologizado de una obra de arte, el espectador es el receptor tomado en su complejidad social y cultural. Aunque desde la filosofía tendemos a pensar y a formularlo así, desde la historia de la cultura convendría conjugarlo en plural y probablemente en femenino, el espectador es las espectadoras. Y a partir de aquí se abren ciertas dificultades añadidas. La pregunta que me hago, y a lo que dediqué el libro y por eso estoy aquí, es una antropología del espectador, el modo de ser sujeto moderno en términos antropológicos, sociales, de sensibilidad, de subjetividad, en términos políticos, económicos etc. Un modo de ser sujeto moderno que es el espectador.

–¿Por qué afirma que ese sujeto moderno es femenino?

–Porque la figura predominante, prioritaria, del receptor en el siglo XIX, y ya desde el XVIII, está regida por rasgos característicamente femeninos, cuando no representada por mujeres en el patio de butacas. Son ellas las que marcan la sensibilidad del espectador, para prueba un botón, que es Emma Bovary.

–Estaba pensando en Anna Karenina

–Es otro caso. En la Semana de Filosofía hemos hablado de un tema rico, de una cosa un poco pedante que es el sujetopático. Frente a un sujeto muy masculino, muy de poder, de acción, de hablar, de actuar y decidir, el sujetopático es el que se hace dejándose hacer, no mediante la acción. Es el que se hace, y es una expresión que no tiene por qué ser negativa, padeciendo la acción. Yo soy como se me hace y como me presto a que se me haga, dejándome hacer, dejándome tomar y dejándome citar. Es un asunto muy hermoso, que llega también a prácticas artísticas, está muy bien ser actor, pero está igual de bien ser espectador, aprender lo que aprende un espectador.

–¿Es la figura del espectador muy moderna?

–Es característicamente moderna, nos permite, entrando un poco en un tratamiento más filosófico, abordar ciertas tensiones en la figura del sujeto moderno. Preguntarse por el espectador es condición necesaria, primero, para afrontar la obra de arte moderna, lo cual con frecuencia se nos olvida: la condición indispensable, imprescindible, del espectador para la obra moderna. Y después por otra parte quise abordar aquí una tensión entre dos términos, por un lado hay determinados presupuestos que permiten pensar en un espectador individualizado, distinguido de los demás, y por otra parte hay otros presupuestos que permiten pensar en un espectador diluido entre los demás. Hablaríamos de presupuesto para su consideración aislada, individualizada, y otro punto de vista que lo acerca más a lo que podíamos llamar el público, una especie de espectador en abstracto.

–En esta SGF se ha planteado que, de uno u otro modo, todos somos observadores perplejos…

–Lo somos, perplejos y probablemente incapaces de mantener el dominio sobre lo que nos adviene. El sujeto espectador con frecuencia, sobre todo en el siglo XIX, es un sujeto de dominio sobre lo que recibe, un espectador burgués que paga para ser entretenido pero no para ser cuestionado. Nuestro estado de perplejidad tiene que ver con la pérdida de dominio ante una realidad que es cada vez más opaca, cada vez menos presta a su legilibilidad. Y a priori ese estado de perplejidad tampoco tiene por estar mal, no es ignorancia, es algo más.