El Partido Popular ha presentado una moción, que se debatirá en el próximo Pleno del 2 de mayo, para la contratación de un estudio para analizar las causas de la pérdida de población en Pontevedra”.

El presidente del PP local, Rafa Domínguez, señalaba el pasado lunes como posibles causas “la ausencia de un PXOM actualizado que ordene el crecimiento de la ciudad, la alta tasa de desempleo o la falta de atracción de empresas, el retraso en la concesión de licencias o la elevada carga impositiva municipal” y presentaba un plan integral para revertir esta tendencia, algo que definió como “un hecho grave”, ya que considera que “perder población es un pésimo indicador económico”.

La concelleira del BNG Carme da Silva comentó sobre esta moción que “el Partido Popular tenía claro hace unos días que esto era porque no había Plan. Supongo que mirarían para el Concello de Marín, que pierde población y tiene un Plan relativamente reciente comparado con el de Pontevedra, es del año 2012 si no me equivoco, y en una pequeña contradicción, ahora pide que se contrate un estudio para saber las causas”.