El presidente de la Xunta y líder del PP gallego, Alfonso Rueda, aseguró ayer que el ejecutivo autonómico sigue sin confirmación oficial de la visita del rey emérito Juan Carlos I, que estaría en Sanxenxo entre el 19 y el 23 de abril, pero defendió que está en su “derecho” de viajar a España y a la localidad pontevedresa si lo estima oportuno.

A preguntas de los medios en Sanxenxo, donde arropó en un desayuno económico al alcalde y candidato popular el 28M, Telmo Martín, Rueda aseguró que “no” puede confirmar la visita. “No tengo ninguna confirmación oficial a día de hoy, yo por lo menos no la tengo”, dijo, antes de rememorar que en el anterior viaje, un año atrás, sí hubo esa confirmación unos días antes.

Dicho esto, reiteró que, si finalmente se produce esta visita, será “una buena noticia” para la promoción de Galicia, con independencia de “otros condicionantes” que no le corresponde evaluar como presidente de los gallegos.

“Los gallegos somos un pueblo acogedor y es bueno desde el punto de vista de la promoción turística”, esgrimió. “Tiene derecho a venir aquí, puede hacerlo, y desde el punto de vista de la promoción es una buena noticia”, recalcó.

Más allá, aseguró desconocer detalles sobre el dispositivo de seguridad o si habrá alguna recepción en el Real Club Náutico. “Se dice que viene a una regata que organiza el Náutico, pero si no se ha confirmado todavía que va a venir, difícilmente puedo saber eso”, comentó.

El presidente gallego incidió en que tampoco sabe donde se va a alojar el emérito –lo que hace tradicionalmente es quedarse en casa de su amigo y presidente del Real Club Náutico de Sanxenxo, Pedro Campos–. “Primero vamos a ver si viene y luego discutir los detalles”, trasladó.

Finalmente, dio por hecho que la visita de Juan Carlos I “no afectaría” desde el punto de vista de la campaña electoral. “Coincide en las fechas que son, pero a estas alturas la gente no decide su voto en función de este tipo de noticias”, zanjó.

“Encantados”

El alcalde de Sanxenxo, Telmo Martín, aseguró que la villa está “encantada” de recibir de nuevo al rey emérito, Juan Carlos I, que previsiblemente regresará la próxima semana al municipio coincidiendo con la Copa España de la clase 6mR de vela. “Estamos encantados cada vez que elige venir a Sanxenxo, que afortunadamente son muchas veces”, señaló Martín, que añadió que “somos un pueblo acogedor y recibimos a todo el mundo con hospitalidad y cariño”.

Juan Carlos I, según destacó el regidor, acudirá a Sanxenxo “como un ciudadano más” para disfrutar de las “maravillas y encantos” de la localidad “y de lo que más le gusta, que es la vela”.

Aseguró no saber “dónde va a estar alojado” aunque, ante la posibilidad de que en su estancia en Sanxenxo vuelva a hospedarse en casa de su amigo Pedro Campos, sostuvo que él sería un “magnífico anfitrión” para el monarca.

A diferencia de su visita anterior a la localidad, hace casi un año, Telmo Martín asegura no tener “ni idea” de si el Club Náutico de Sanxenxo organizará alguna recepción para recibir al emérito, pero reiteró que “eso no es lo importante”, porque lo importante “es que lo pase bien”.

“Estaremos a disposición de lo que quiera”, subrayó el alcalde, que insistió en su deseo de que “venga muchas veces” porque su visita supone un impulso para la promoción de su municipio y de toda la ría de Pontevedra”. Sanxenxo, sentenció el regidor, “recibe a cualquier ciudadano, venga de donde venga, con ese cariño que lo llevó al éxito” como referente de un sector turístico que se dedica a la “industria de la felicidad”.

La Xunta cifra en 50 millones de euros la inversión en Sanxenxo en los últimos años

El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, participó ayer en un desayuno con empresarios organizado por el Partido Popular de Sanxenxo, en el que también estuvo el presidente provincial del PP de Pontevedra, Luis López. El máximo dirigente autonómico arropó al candidato popular a la Alcaldía, Telmo Martín, que reivindicó sus tres líneas básicas de trabajo: “Reducir impuestos, mejorar los servicios municipales y hacer infraestructuras que fomenten la actividad económica y el empleo”. Alfonso Rueda destacó la relevancia del turismo y las buenas previsiones, tanto en la localidad pontevedresa como en el conjunto de Galicia. Asimismo, no escatimó en elogios hacia la gestión del regidor popular. De él dijo que mantiene al concello costero “con vida” durante los 12 meses del año y no solo en la época estival. “Tiene derecho a sacar pecho de todo lo que se ha hecho; es un pueblo con vida los 12 meses del año, que se sabe reinventar y que busca inversiones potentes”, incidió el presidente gallego, que elevó a 50 millones de euros las “inversiones” de la Xunta en la localidad en los últimos años. “Ahora hay 15 millones de inversiones en marcha porque aquí hay proyectos y un alcalde que se sabe mover por Santiago y por todas las administraciones”, reivindicó, antes de avanzar que la Xunta mantendrá su colaboración con el Concello de Sanxenxo para sacar adelante los proyectos que “merecen la pena”. Finalmente, reivindicó la gestión autonómica frente a la del Gobierno central y se volvió a quejar de que no haya “noticias” de la llegada de los trenes Avril. A este respecto, advirtió que su ejecutivo mantendrá las demandas también en materia de infraestructuras –como por ejemplo con el Corredor Atlántico– y seguirá tejiendo alianzas con otras autonomías.