El alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, presentó ayer el dossier enviado al Ministerio de Transición Ecológica sobre los asuntos y proyectos pendientes en el ámbito de costas relativo al término municipal. Lores destacó el caso del barrio de Mollavao como el ejemplo más “preocupante” de la “parálisis”.

El regidor municipal explicó que un “problema” que tiene Pontevedra es que “está constreñida por la parálisis que Costas tiene respecto a las demandas” del municipio. Peticiones, ha apuntado el regidor, que se le han hecho llegar “por todas las vías posibles”.

El alcalde recordó que “Pontevedra está creciendo y necesita incorporar espacios que están en este momento degradados” y que pertenecen a terrenos de dominio público marítimo terrestre.

La “aspiración” del gobierno local es “que todos los barrios y parroquias tengan los mejores estándares posibles de calidad urbana” y, en este sentido, hay numerosos proyectos en marcha que están “bloqueados”.

Así, citó la construcción de un nuevo vial entre la carretera PO-546 y la avenida de Marín, la desafección de los terrenos en el entorno de la playa de Ponte Sampaio, el Pabellón municipal de deportes y el aparcamiento situado enfrente, las dotaciones del campus de A Xunqueira, el colegio Vidal Portela, la solicitud de concesión de los terrenos de la antigua imprenta y el parque de maquinaria, o la concesión de los terrenos de Malvar, el aparcamiento de Martín Codax o la Xunqueira de Alba.

El alcalde recordó que “el Concello tiene en Mollavao los deberes hechos, los proyectos elaborados, la financiación, incluso informes favorables de la Xunta y solamente falta el informe de Costas” que la administración local ha demandado “por activa y por pasiva” desde el año 2018. Sin embargo, “no se movió un papel con Costas”.

“Comparto absolutamente el cabreo de los vecinos, porque tienen toda la razón del mundo. Pero vuelvo a repetir que nosotros tenemos todos los deberes hechos”, manifestó Lores.

Ante esta situación “muy preocupante”, el Concello de Pontevedra ha vuelto a requerir por escrito “que traten con respeto a Pontevedra”.

Así, en el dossier remitido al Ministerio de Transición Ecológica se señala en primer lugar la concesión de la construcción de un nuevo vial entre la PO-546 y la avenida de Marín, en el marco del convenio interadministrativo con la Diputación Provincial. Se señala un primer escrito, datado en junio de 2018, y se explica el procedimiento que se ha llevado a cabo, empezando por la documentación complementaria enviada a Costas en diciembre de 2020 para retomar o reiniciar la tramitación del expediente de solicitud de concesión de ocupación de terrenos de dominio público marítimo terrestre, así como las alegaciones extemporáneas formuladas por el Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia.

Se apunta que el vial tiene por objetivos “la seguridad y el calmado de tráfico, la apuesta por la movilidad amable y sostenible, así coma la mejora de la calidad medioambiental de la zona residencial situada en la entrada de la ciudad, el descongestionamiento y diversificación de los tráficos de paso, mediante el desvío de los tráficos de paso de vehículos a motor, improcedentes y medioambientalmente agresivos para las zonas residenciales, escolares o sanitarias, de la calle Rosalía de Castro hacia la Avda. de Marín y viario estatal que la prolonga, mientras exista, y la creación de nuevos espacios para la movilidad peatonal en la entrada oeste a la ciudad”.

El dossier continúa haciendo referencia a los terrenos que ocupa el campo de fútbol de Ponte Sampaio, la zona ajardinada en la que se sitúa el palco de la música y la edificación del club de piragüismo y la parcela en la que se sitúa el mercado. Esta solicitud se remonta a febrero de 2015, cuando el Club Unión Sampaio instó al Concello a la tramitación del expediente para la desafectación del dominio público marítimo-terrestre de los terrenos.

“En la actualidad, el campo de futbol con su grada, que ocupaba parte de la playa, ya ha sido demolido con autorización de Costas y reubicado fuera del dpmt y consta remisión en abril del 2006 del compromiso municipal de conocimiento de la situación jurídico-registral y compromiso de mantenimiento de usos, sin que desde aquella se tuviesen más noticias”, señala el escrito.

Continúa con los proyectos del pabellón municipal de los deportes, sus alrededores y aparcamiento, las dotaciones municipales en el Campus de A Xunqueira, la solicitud de concesión de terrenos de la antigua imprenta y parque de maquinaria, actualmente en demolición por la Diputación, y “pendientes de formalizar solicitudes autorización/concesión de los antiguos terrenos de Malvar, en Mollavao, dentro del dpmt y aparcamiento Martín Codax”.

El PP lamenta la pérdida de fondos europeos

El presidente local del Partido Popular de Pontevedra y candidato a la Alcaldía, Rafa Domínguez, lamentó ayer la pérdida de “otra oportunidad importantísima” tras conocerse que el Concello habría perdido una nueva convocatoria de fondos europeos, señalando que Pontevedra es la única capital española que no solicitó los fondos europeos Next Generation en materia de movilidad sostenible y que “ahora se conoce que también se ha quedado fuera de de las líneas más cuantiosas de estos fondos”. “Es una verdadera lástima que el Concello haya perdido de nuevo esta oportunidad. Estos recursos son esenciales para el desarrollo y la modernización de nuestro municipio, y el hecho de que se hayan perdido es una señal de la dejadez y cansancio de un alcalde que está agotado”, declaró el popular. Los fondos Next Generation, para Domínguez, son clave para financiar proyectos de gran envergadura que se desarrollen en Pontevedra, “contribuyendo al desarrollo económico y social de la ciudad, por lo que esta pérdida supone un mazazo para los vecinos”. El candidato popular a la Alcaldía se comprometió a dar un giro de 180 grados a la estrategia para captar estos fondos y así asegurar no perder este tipo de ayudas en un futuro: “Pondremos en marcha medidas para garantizar que en el futuro no se vuelvan a perder oportunidades de este tipo y que Pontevedra pueda seguir creciendo y desarrollándose”, añadió.