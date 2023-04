El rey vuelve a elegir Sanxenxo y la vela para su segunda visita a España tras su marcha a Abu Dabi

Sanxenxo y las regatas volverán a ser el refugio del Rey emérito, Juan Carlos I, en su segundo regreso a España después de su retiro a Abu Dabi en agosto de 2020 a raíz de los escándalos por sus negocios y patrimonio en el extranjero. La visita está inicialmente prevista para el fin de semana del 23 de abril, cuando Sanxenxo acoge una regata de la Copa de España de la clase 6M en la que tiene previsto participar con su embarcación, el “Bribón”.

El emérito ya habría pedido a sus compañeros de tripulación que vayan preparando la embarcación para que esos días esté lista para la competición. La visita, adelantada por El Mundo, fue confirmada después por el entorno del emérito desde donde se explica que aún se tiene clara su duración. Todo hace indicar que el exmonarca recalará en Sanxenxo tras aterrizar en Vigo el 19 de abril, tras una breve estancia en Londres. Acudirá a la capital británica para participar en un almuerzo privado con Carlos III que le ha invitado al anterior monarca como acto previo a su coronación, que tendrá lugar en la abadía de Westminster el 6 de mayo.

La intención el Rey emérito es llegar a Sanxenxo con unos días de antelación a la celebración de la regata (entre el 22 y el 23 de abril)para poder realizar algún entrenamiento previo a la competición. Esto dependerá en gran medida del estado de salud de Juan Carlos I. Su entorno señala que, a sus 85 años, asegura estar en plena forma y con ganas de dedicar jornadas a s u pasión, la vela.

La Casa del Rey no ha querido pronunciarse sobre los nuevos planes de viaje a España de don Juan Carlos y alegan que se trata de un viaje de “ámbito privado”. En cualquier caso, todo hace indicar que la fecha elegida por el emérito sí sería compatible para Zarzuela. Y es que, inicialmente, don Juan Carlos habría trasladado a su entorno su deseo de acudir a Sanxenxo en la tercera semana de mayo, con motivo de otra de las regatas previstas en la clase 6 metros. No obstante, se consideró que este viaje, a apenas una semana vista de las elecciones municipales y locales, podría interferir con la campaña de tal manera que se reconsideró esta opción y se adelantó el viaje a abril, haciéndolo coincidir con esta invitación previa del monarca británico en Londres.

Se preveía en junio

En Sanxenxo se daba por hecho que el padre del actual rey Felipe VI iba a regresar a la localidad este año, a lo largo de la temporada de regatas. No obstante, no se esperaba que anticipase tanto su visita. Quizá la invitación de Carlos III a este almuerzo previo a su coronación hizo adelantar la visita. Descartado mayo por el proceso electoral, en el municipio turístico la visita del Rey emérito sí que se daba por hecha para el próximo mes de junio, cuando está programada otra nueva regata en el Náutico. Se desconoce si el exmonarca repetirá en junio su presencia en Sanxenxo, pero lo que su entorno sí sabe es que Don Juan Carlos I tiene en mente desde hace tiempo participar en el campeonato del mundo de la clase 6M que tendrá lugar en Reino Unido entre el 31 de agosto y el 8 de septiembre y que, por ello, quiere realizar cuantos entrenamientos y competiciones previas sean posibles con sus compañeros de tripulación.

Tampoco trascendió cuál será el lugar en el que pernoctará Don Juan Carlos en Sanxenxo. En anteriores visitas se alojó en casa de su amigo y presidente del Real Club Náutico, Pedro Campos, en Nanín, aunque también optó en otras ocasiones por las dependencias de un establecimiento de turismo rural en Areas.

Esta será la segunda visita del emérito a España tras su marcha a Abu Dabi. La primera tuvo lugar en mayo del año pasado y su primer destino también fue Sanxenxo. Su regreso se produjo en medio de una inusitada expectación, no solo mediática, sino también popular, con mucho público saludando a don Juan Carlos en sus visitas al Náutico de Sanxenxo. Aunque en marzo de 2022 el Rey trasladó a su padre la voluntad de Zarzuela de que sus desplazamientos a España transcurrieran en el “ámbito privado”, lo cierto es que esta primera visita se convirtió en todo lo contrario, con un gran seguimiento detallado de todas las actividades del exmonarca.

Quizá por ello, desde Zarzuela se le recordó antes de regresar a Abu Dabi que su decisión “de organizar su vida personal y su lugar de residencia en ámbitos de carácter privado, tanto en sus visitas como si en el futuro volviera a residir en España, para continuar disfrutando de la mayor privacidad posible“, tal y como señala Europa Press.

Tras su paso por Sanxenxo, el Rey viajó a Madrid para mantener un encuentro en Zarzuela con su hijo y el resto de la familia real antes de volver a Abu Dabi. Por ahora no se ha confirmado si este nuevo viaje incluirá alguna visita o encuentro con el nuevo Rey. Posteriormente a aquel encuentro de once horas, Felipe VI y el Rey emérito han vuelto a verse en otras dos ocasiones. La primera fue con motivo del funeral de Isabel II en Londres a finales de septiembre y la segunda se produjo también en otras honras fúnebres, en este caso por el antiguo rey de Grecia Constantino, hermano de Doña Sofía. Inicialmente, no se prevé ninguna visita a Zarzuela.