La primera casa con luz eléctrica de Pontevedra

Las investigaciones desarrolladas por el Instituto de Historia del CSIC en las Salinas do Ulló, en Paredes (Vilaboa), han sacado a la luz dos importantes conclusiones hasta ahora desconocidas. La primera es que la gran “piscina” principal del recinto, que se encuentra frente a las ruinas de la Granxa do Ulló, no es realmente la “fábrica” de sal histórica, al menos en el modo en que hasta ahora se entendía.

La segunda gran conclusión es que aquí se situó, a finales del siglo XIX, la primera vivienda provista de luz eléctrica de la provincia de Pontevedra. Es la casa del técnico que se encargaba de este embalse y también del molino de mareas, con el que generaría energía para su vivienda. Se trata del ingeniero francés Felipe Auguste Cazaux, contratado para trabajar en las obras del ferrocarril en Redondela, que se asentó en esta zona de Paredes y decidió dotar a su vivienda de electricidad, en aquel momento inexistente en la zona. Para ello se sirvió de la fuerza del mar, creando un generador a través de la fricción que lograban las mareas. La investigación desarrollada por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) tenía como finalidad conocer y poner en valor este espacio. Fue financiada por el Grupo de Acción Local do Sector Pesqueiro (GALP) de la Ría de Vigo y se llevó a cabo bajo la dirección de Brais Currás, con la participación de Mario César y Francisco Alonso. La primera gran deducción de este trabajo es que las salinas históricas con las que se elaboraba sal entre los siglos XVII y XVIII no es realmente el gran vaso acotado entre pasarelas de piedra que hoy se conservan. Las salinas se encontraban realmente en una zona paralela, donde se sitúan las ruinas de “A Granxa” y un pequeño muelle. El lugar por el que los caminantes acceden al recinto. La gran “piscina” de este espacio intermareal sería lo que Felipe Auguste Cazaux utilizaría para generar el paso de agua que movería el molino con el que generaba luz eléctrica. El molino de mareas es un edificio destinado a la molienda de cereal que funcionan aprovechando el ciclo de las mareas. Se sitúa en el litoral marítimo, siempre vinculado a una azud o estanque que se llena de forma natural cuando crece el mar. En este caso el ingeniero Felipe Auguste Cazaux lo utilizó también para crear energía eléctrica para su vivienda. Estas y otras conclusiones de la investigación se encuentran en la web www.salinasdoullo.gal y se puede conocer además en las visitas a la zona, ya que cuatro puntos señalizados con códigos QR situados en este espacio y que los visitantes de las Salinas do Ulló pueden descargar en sus dispositivos móviles, permiten disfrutar de la recreación de todo el entorno y comprender el trabajo de recolección y procesamiento de la sal que se realizaba en estas instalaciones. Fue un proyecto desarrollado por el Concello de Vilaboa que contó con el apoyo de todo el tejido social de Vilaboa. Los colegios de Riomaior y O Toural, la cofradía de pescadores de Vilaboa, la Asociación pro Salinas, la comunidad de montes de Paredes y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) han apoyado a esta iniciativa. Las Salinas do Ulló son de origen romano y en Galicia solo hay tres de estas características, una en Vigo y otra en Betanzos. Cuenta con un gran estanque rectangular artificial que se construyó aprovechando una ensenada natural abierta al fondo de la ría. Las Salinas do Ulló son de origen romano y en Galicia solo hay tres de estas características, una en Vigo y otra en Betanzos. El complejo de las salinas de O Ulló cuenta con un gran estanque rectangular artificial que se construyó aprovechando una ensenada natural abierta situada al fondo de la ría. Se trata de un espacio dedicado a la producción de sal de 7,78 hectáreas dividido en tres espacios: una zona de almacenaje de agua, una zona de evaporación y una tercera dedicada a la cristalización. Todos ellos se llenaban aprovechando la fuerza de las mareas mediante compuertas y canales de agua interconectadas, como se recoge en el estudio. El vaso mayor o laguna, situado al este de las salinas, tiene unas dimensiones de 12,74 hectáreas y se construyó para crear un estanque en el que acumular el agua necesaria para accionar el molino de mareas. Al margen de sus valores históricos, patrimoniales y medioambientales, las Salinas do Ulló representan también una magnífica alternativa natural y sostenible para evadirse durante unos días de descanso como es la Semana Santa. Cuentan con un sendero bien señalizado y con información accesible mediante códigos QR situados por la zona, además de paneles informativos. Para llegar al lugar, basta con coger un desvío que une Paredes con O Toural en la carretera N-550 (pasando literalmente por encima de las salinas). Las salinas están enclavadas en un bajo valle llamado del Ullóo o Ulló, denominación que actualmente se circunscribe a esta zona de Paredes, pero que desde antes del año 1600 se le dio la denominación de Ullóo a todo el valle próximo y paralelo a la costa del municipio que se extiende desde el extremo de esta, en Paredes, hasta la pequeña playa de Larache en Santa Cristina de Cobres.