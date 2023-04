“La sexualidad femenina está poco visibilizada y también poco atendida por la investigación”

El Hospital Montecelo fue escenario esta semana de la conferencia “Sexo y corazón” que impartió el sexólogo Manuel Varela Salgado, una charla en la que el ponente abordó temas como las disfunciones sexuales, la frecuencia en las relaciones o las características de la respuesta sexual humana.

–Insiste en que la sexualidad es un derecho humano…

–Hay que reivindicar la salud sexual como un derecho, algo que fue aprobado en 1974 por la OMS y sin embargo vemos lo que está pasando, que a nivel de instituciones sanitarias se pasa del tema. Y los profesionales que lo llevamos tuvimos y seguimos teniendo verdaderos problemas para poder atender con regularidad consultas de este tipo.

–¿Por qué el sexo es importante para nuestra salud?

–Tiene varios beneficios, para empezar el sexo es cardioprotector, parece raro, que debilita el corazón pero no, en el orgasmo liberamos hormonas que solo generamos en ese momento, y la fatiga a la que se somete el corazón es positiva porque facilitamos que el músculo cardíaco se ejercite. También mejora el sistema inmunológico y ayuda a nuestras defensas; consume calorías y tonifica nuestro sistema óseo y muscular; mantiene en buen estado la glándula prostática del hombre, e incluso se ha llegado a decir que los que mantienen relaciones con regularidad tienen una menor incidencia de cáncer de próstata. Luego es a mayores un buen relajante físico, es un antiestrés y un analgésico porque libera endorfinas que solo se generan en ese momento. También disminuye los niveles de depresión porque aumenta serotonina y dopamina, y reduce los intentos de suicidio. Aumenta la actividad mental, mejora la memoria y la calidad del sueño; reduce los dolores menstruales, favorece la fertilidad y previene la endometriosis. Por último, y es muy importante, el sexo mejora la calidad de vida y nos hace vivir más tiempo. Hay motivaciones para mantener sexo con cierta regularidad.

–¿Importa la frecuencia?

–Es lo de menos, como si es una vez al mes, es no olvidarse de practicarlo, que es distinto.

–¿Las administraciones sanitarias se desentienden de estas dolencias?

–Sí, como si lo considerasen secundario. Cada día se habla más de la calidad de vida de las personas, de las depresiones, de la presión laboral… Y también la salud sexual es calidad de vida, que parece que no lo queremos ver. Es un problema importante, las direcciones y gerentes del Sergas se empeñan, dentro de mi especialidad, en comparar las disfunciones sexuales, que se ven mucho últimamente, con un cáncer de próstata. Y no tienen que ver: es como si un paciente viene porque tiene una infección urinaria y otro viene con un cáncer ¿qué pasa? ¿El de cáncer forzosamente tiene que entrar primero? Creo que no, que cada uno tiene derecho a su respectiva atención.

–En la ponencia profundizó en la sexualidad tras un accidente coronario ¿Afectan este tipo de dolencias más a hombres que a mujeres?

–En el caso concreto del riesgo cardiovascular hay factores, como la obesidad cuando pasamos de más de 30 de Índice de Masa Corporal, que influyen decisivamente y se ve que son más frecuentes en varones. Y a medida que pasan los años los hombres superan a las mujeres en riesgo de obesidad, lo que supone un mayor riesgo cardiovascular. Por eso vemos mucho más de estos accidentes cardiovasculares en hombres y mujeres.

–¿Cambia este escenario con la menopausia?

–No, la menopausia no incide en esto, pero sí incide en que en la mujer disminuye de forma muy radical el deseo sexual. La disminución del deseo sexual en la mujer en la menopausia es un tabú; ellas son más abiertas a hablar de estos temas que los hombres, pero aún así es un tabú. Y en este punto hay que recordar que el deseo sexual baja mucho, pero se mantiene, no se anula sino que hay que buscar fórmulas para que se incremente; y las fórmulas son desde fármacos hasta soluciones a los problemas de pareja, buscar afinidad y una buena relación, lo que a veces supone un cambio de pareja. Otras veces es un problema físico, por ejemplo de falta de lubricación, y todo eso se puede corregir.

–Insiste en que la sexualidad femenina está poco visibilizada…

–La sexualidad femenina está poco visibilizada, publicitada y también poco atendida desde la investigación. En mi carrera profesional de casi 40 años he visto que los laboratorios, la industria farmacéutica, se ha preocupado desde siempre mucho más de la sexualidad masculina que de la femenina. Por ejemplo, tenemos productos para la eyaculación precoz, tenemos desde el año 1989 fármacos para la disfunción eréctil, como fue Viagra y la cantidad de productos que salieron después, tenemos soluciones para el deseo hipoactivo en el hombre, lo que se llama hipogonadismo tardío, y les damos dosis de testosterona, se la damos inyectable, ahora la tenemos en parches, en gel… Es decir, se están dando muchísimas más facilidades para tratar las disfunciones sexuales masculinas que las femeninas, es una realidad.

–¿Cómo se tratan las disfunciones sexuales femeninas?

–Depende, entre las disfunciones sexuales femeninas una de alta prevalencia es la que hablábamos, la falta de deseo. Este deseo hipoactivo obedece a muchas causas, como problemas de pareja, comunicación deficiente entre ellos o problemas de confianza aunque tengan una relación de años. También hay problemas psicológicos, de salud mental, estrés, depresión, o una baja autestima, que hace que a muchas mujeres no les guste verse desnudas porque creen que su imagen corporal no gustará a su pareja. También son muy importantes los antecedentes de maltrato o abuso sexual en la infancia, lo arrastran por no contarlo y eso se da mucho en las mujeres, que luego lo pagan en su vida sexual. También están los problemas hormonales, por ejemplo ligados a la menopausia, que supone un menor nivel de estógenos, pero, repito, eso no quiere decir que el deseo se pierda sino que se puede corregir con estrógenos o buscando estrógenos naturales que aumentan un poco el deseo. También tienen que ver los cambios en el embarazo y la lactancia, que influyen. Y después están las causas físicas, como las cirugías, o la fatiga por cuidar de hijos y la familia. Están asimismo el estilo de vida y los medicamentos que toma y las enfermedades que padece, como cáncer o diabetes.

–¿Es alta la incidencia de la anorgasmia femenina?

–Sí, la anorgasmia en la mujer tiene una prevalencia bastante alta, mucho más que en el hombre, y justamente responde a las causas de las que hablábamos: la mujer no alcanza el orgasmo porque ya no disfruta desde el principio. Y volvemos al punto de partida, habrá que analizar su tipo de relación, su forma de vida etc.