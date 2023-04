A sala de exposicións do Ateneo Santa Cecilia, na rúa do Forno, recibe a obra da artista Lidia Alarcón Pazos baixo o título de “Con rostro de muller”. Son retratos de mulleres a través de diversas técnicas como acuarela, óleo, óleo pastel ou acrílico. Estará aberta do 11 ao 21 de abril. Lidia Alarcón é unha artista novel de Marín que comezou a súa andadura coa pintura no centro de arte Céltica.