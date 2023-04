El ciclo del “Mes de Actividad Física” que organiza el área sanitaria en Marín , arrancó ayer con una caminata desde el centro de salud para realizar la “Ruta de Playas”. Fue la primera actividad de un programa diseñado por el personal del centro marinense con la colaboración del Concello de Marín y que busca dinamizar principalmente a las personas mayores

El programa incluye una caminata saludable, una ruta circular hasta el Paseo Antonio Blanco, la charla “Conta os pasos, non as calorías”, el viernes 14 abril, a las 11.30 horas en el Museo Torres), así como otras “andainas” en las semanas siguientes, entre ellas la del Parque Azul o el Río Lameira. Se completa con descansos activos para el personal del Centro de Salud todos los días a las once y media de la mañana.