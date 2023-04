A Policía Local de Poio tuvo coñecemento a través do aviso de varios empresarios de Poio dunha nova estafa, dun presunto corte da luz por un falso recibo sen pagar. Os estafadores chaman telefónicamente e reclaman o pago dun recibo da luz que non se abonou no seu día á vez que esixen que se lle faga fronte baixa a ameaza de cortar o servizo.