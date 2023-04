O certame Música nas Letras volve co obxectivo de mesturar o talento musical actual coa lírica das grandes autoras galegas. O Concello de Pontevedra promove este concurso co fin de incentivar o uso da lingua galega na creación musical, ao tempo que promociona a obra das homenaxeadas nas Letras Galegas. A final do concurso acabará subindo a tres bandas locais ao escenario, coa posibilidade de levar un premio de 1.000 euros, outro de 500 euros e un último de 250 euros.

Co gallo da celebración do Día das Letras Galegas (17 de maio), que este ano homenaxean a Francisco Fernández del Riego, e co obxectivo e de incentivar o uso da lingua galega na música creada e interpretada no municipio, o Concello convoca este novo certame musical aberto baixo o nome de Música nas Letras 2023.

Bases

As bases do certame establecen que as bandas ou artistas participantes deberán musicar, con composicións orixinais, un poema ou mestura libre de versos da autoría dalgunhas das figuras homenaxeadas nas Letras Galegas desde o ano 1963 até este 2023. Calquera xénero ou estilo musical da banda será aceptado, abonda con acreditar ter un compoñente de Pontevedra. Os grupos ou solistas participantes remitirán ao enderezo snl@pontevedra.gal a súa proposta creativa nun formato de audio xunto cos datos da banda: nome e compoñentes, datos de contacto e fotocopia do DNI ou volante de empadroamento que certifique a nomeada residencia en Pontevedra dun dos membros.

Toda esta documentación deberá ser remitida antes do 2 de maio de 2023. Un xurado, composto por profesionais do sector cultural, seleccionará os grupos finalistas. Estas tres agrupacións deberán interpretar a súa composición o 17 de maio, nun acto público organizado polo Concello, intre no que tamén terá lugar a entrega de premios. Ademais, tamén haberá un premio do público consistente nun lote de libros, outorgado segundo os votos emitidos entre o 3 e o 15 de maio a través de Instagram.