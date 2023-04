Música, deporte, medio ambiente, tradición e cultura son os eixos principais en torno aos cales xira a terceira edición do programa “Verbas en Flor”, unha axenda que inclúe máis dunha ducia de actividades e iniciativas a desenvolver entre os meses de abril e maio.

A undécima xornada da Liga Galega de Billarda, hoxe na Reiboa, supón o pistoletazo de saída á programación, na que se inclúen actuacións musicais, presentacións de libros, teatro, proxeccións audiovisuais e outras iniciativas pensadas para toda a veciñanza e todas as idades. Terán cabida en Verbas en Flor tamén dous grandes citas de referencia en Poio, como son a Festa dos Maios e o Día das Letras Galegas, eventos que serán presentados nas vindeiras semanas. Un dos grandes puntos fortes do Verbas en Flor é que “a través desta programación espallamos actividades por todas as parroquias”.