Respuesta total a la huelga de transportes en Pontevedra en una jornada sin incidentes

Sin incidentes y con una respuesta prácticamente total, así discurrió ayer la huelga en el transporte de pasajeros para reclamar nuevos convenios colectivos en las cuatro provincias gallegas. Piquetes en la estación de autobuses y en Cocheras y algunos autobuses que fueron parados cuando realizaban sus servicios a primera hora de la mañana fue de lo poco reseñable en una jornada que los sindicatos convocantes, CIG, CCOO y UGT, valoraron como “muy positiva” y de “éxito total”, al tiempo que denunciaron unos servicios mínimos abusivos. Además del parón, se realizaron concentraciones en las estaciones de autobuses; en la de Pontevedra tuvo lugar a las 18.00 horas.

“En Pontevedra solo se registró un mínimo incidente con un usuario que no quiso bajarse del autobús cuando ya se había bajado el conductor, y tuvo que desalojarlo la Policía”, explicó la portavoz de la CIG, Cecilia Tarela, que celebró que “el transporte de viajeros no arrancó por la mañana y el escolar, el poco que salió de Cocheras, se paró”, por lo que el seguimiento ha sido “muy bueno”. “Esperemos que esta movilización dé sus frutos y no tengamos que convocar más huelgas”, señaló. En el comunicado previo enviado por los tres sindicatos se advertía de que a la vuelta de Semana Santa las movilizaciones se intensificarán si no se producen avances.

El principal motivo de la huelga era contestar a la paralización en la negociación de los cuatro convenios provinciales, que no avanza en A Coruña, Ourense y Pontevedra, mientras que en Lugo ni siquiera se convocan reuniones, así como la denuncia de la situación precaria del sector, en condiciones laborales y en prestación del servicio, y de los problemas de seguridad en los autobuses.

Estas tres causas llevaron a convocar una huelga de una jornada justo antes de las festividades de Semana Santa, en plena polémica por la reciente sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia sobre el entendimiento entre las empresas Monbus y Alsa, y la orden a la Comisión Galega da Competencia a incoar un expediente sancionador “por indicios de repartirse el mercado” al presentarse a varios contratos para transporte por carretera en Galicia en 2020.

Los sindicatos explican que la patronal ofrece una subida salarial de un 0,8 % –el IPC subió en Galicia un 6,4 % entre enero de 2022 y enero de 2023– sin cláusulas que garanticen el mantenimiento del poder adquisitivo. Tampoco quiere entrar a negociar ninguna mejora relativa a la jornada o a las condiciones laborales y sociales de las plantillas.

CIG, CCOO y UGT acusan a la Xunta de precarizar el sector, al considerar el deterioro en las condiciones de trabajo y del servicio como derivada de los contratos licitados por las consellerías de Movilidad y Educación en los últimos años, infradotados de presupuesto.

Los usuarios denuncian que “faltan servicios mínimos”

Mayoritariamente comprensivos con la huelga, los usuarios afectados por el parón en el transporte de viajeros solo se quejaron de la falta de servicios mínimos durante la jornada de ayer. Una de las pocas personas que estaba en la estación de Pontevedra comentó que “tiene que venir a buscarme mi hijo. El problema es para los que necesitamos ir al hospital y no tenemos otra forma de desplazarnos. Deberían respetar unos servicios mínimos”.

Unas estudiantes comentaron que “nos afecta, porque ahora vamos a llegar tarde, pero entendemos a los trabajadores y, si no están bien, tendrán que solucionarlo como puedan”.

La cara de la moneda fueron los trenes, que se llenaron desde primera hora de la mañana como transporte alternativo. Sin embargo, una avería en un tren de media distancia en Vigo, a las 8.00 horas, provocó numerosos problemas entre los usuarios, que presentaron sus quejas en Renfe.