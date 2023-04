O Concello de Vilaboa recurre ao PON2030, o novo programa da Deputación que permite aos concellos financiar a recuperación de edificios municipais, para facer unha restauración integral da antiga escola unitaria de O Picho e que tamén acolleu no pasado as oficinas da escola-obradoiro de emprego. O Concello ten listo xa o anteproxecto do que será o Centro Social e de Maiores de Vilaboa.

Trátase dun edificio de dúas plantas situado nunha parcela de titularidade municipal cunha superficie de 863 metros cadrados no que se encontra tamén outra edificiación auxiliar; todo elo en mal estado de conservación debido ao desuso. A memoria descriptiva deste proxecto contempla unha actuación de acondicionamento combinada cunha reforma estrutural sustancial que pasa pola demolición dunha das fachadas e a apertura dos ventanais ata o chan, entre outros cambios interiores na distribución do edificio, garantindo a accesibilidade universal e a eliminación de barreiras arquitectónicas. Contempla tamén o acondicionamento de espazos exteriores como xardíns e zona de esparcemento ao aire libre. A actuación supera os 593.000 euros de investimento para recuperar uns edificios que o Concello destinará a uso sociosanitario.