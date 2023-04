Celia García Santomé (graduada en Ciencias Políticas e da Administración) y José Souto Piñeiro (emprendedor marinense y director de una empresa de paisajismo) ocupan los puestos 2 y 3 en la lista del BNG que encabeza Lucía Santos en Marín. La candidatura que lidera la actual portavoz municipal nacionalista fue aprobada el pasado día 10.

Los diez primeros puestos se completan con Tino Iglesias García (especialista universitario en Gerencia de Riesgos y Seguros y activista cultural), Davinia Lojo Amoedo (graduada en Ciencias Políticas e da Administración), Xurxo Agra do Pazo (trabajador de la sanidad pública), Pamela Martínez Cortegoso (administrativa), Esther Crespo Iglesias (exconcelleira do BNG), Xoán Daniel Rosales Rivas (presidente de la Comunidade de Montes de Santomé) y Pablo Blanco (trabajador del Servizo de Axuda no Fogar).

La lista incluye después a Laura García Troitiño, Pablo Guimeráns Sanjorge, Cristina Valdés Méndez, Celso Milleiro Sánchez, Leire Castro del Río, Mario Martínez Carracelas, Ángela Naveira Guimeráns, Xavier Loira Villanueva, Eva Carracelas Broullón, Asunción Portas Martínez y el exconcelleiro Luciano Guimeráns Pazos.