Dulces de Pascua: entre la tradición y la vanguardia

Desde las clásicas roscas, bizcochos y huevos de Pascua (siempre con una sorpresa dentro), hasta los más elaborados diseños con chocolate. En Pontevedra, los dulces típicos de Semana Santa compaginan a la perfección tradición y vanguardia y en este 2023, a pesar de la inflación, la demanda ha vuelto a crecer, con las pastelerías trabajando desde hace días en numerosos encargos, sobre todo para el sábado y el domingo de Pascua (8 y 9 de abril), pero también para los festivos, Jueves y Viernes Santo.

Madrinas y padrinos son los principales clientes en estas fechas, pero también abuelas, abuelos, tíos y tías, incluso padres y madres, que en algunos casos ya han empezado a hacer sus encargos hace alrededor de dos semanas. Es sobre todo en el caso de elaboraciones más específicas o técnicas, que requieren de mucho tiempo y mimo por parte de las profesionales del dulce. Es el caso de las hermanas Sabela y Lidia Fariña, al frente de La Artesa, en la calle Don Gonzalo, desde hace casi ocho años.

Cada vez se han ido especializando más en monas personalizadas. “Hacemos un montaje a medida con los muñecos que más le gusten a los niños, desde Pokemon, Harry Potter o Star Wars hasta princesas Disney”, explica Lidia, que añade que componen todo un escenario alrededor del personaje, con elementos como castillos, casitas, videoconsolas o la mismísima Estrella de la Muerte o el Halcón Milenario.

Estas pasteleras se confiesan “frikis” y se dejan llevar por la imaginación para crear figuras únicas de chocolate. “Los niños son muy conscientes de lo que quieren y, por ejemplo, cuando piden algo de Frozen 2, reconocen los elementos, el escenario, los que reciben esta mona lo agradecen mucho”, comenta Lidia, que también apunta que cuidan mucho los juguetes que meten dentro de los huevos de Pascua.

Este año una de las grandes atracciones está siendo la serie Miércoles, de la que La Artesa ha realizado un escenario con la vidriera en blanco y negro y color y un violoncello. “Hay que estar un poco al día, porque aunque los niños tienen claro lo que quieren, cuando los adultos nos piden consejo tenemos que saber qué es lo que gusta en estos momentos”, señalan. Como curiosidad, venden también unas huchas de chocolate, para que madrinas y padrinos regalen a sus ahijados dinero de forma original.

Pero la ciudad también ofrece versiones más clásicas de los dulces típicos de Semana Santa. Dos de las confiterías con más solera de Pontevedra, Capri, en la calle García Camba, y Solla, en Michelena, lucen todo tipo de huevos y figuras de chocolate en sus escaparates, compartiendo protagonismo con otras especialidades que se pueden disfrutar durante todo el año. Para las tradicionales roscas y bizcochos habrá que esperar unos días. “Lo fuerte empezará el domingo de Ramos”, comenta Maica Solla.

De momento, la demanda de las opciones más clásicas todavía no está siendo muy alta, pero suele ser lo habitual en estas fechas, porque muchos clientes son más de esperar a última hora. “Ahora ya no es como antes, aunque sí se mantiene la tradición de regalar a los ahijados, pero yo recuerdo que en Semana Santa no veía a mis padres porque estaban todo el día trabajando en la confitería, que estaba llena de bizcochos y roscas”, recuerda Maica Solla.

En cuanto al presupuesto, se ajusta prácticamente a todos los bolsillos, con opciones desde los 10 euros que cuesta un huevo pequeño con sorpresa, hasta los 80 que puede costar una mona algo más elaborada. En La Artesa, por ejemplo, un muñeco con alrededor de medio kilo de chocolate ronda los 37 euros y escenarios con entre 800 gramos y un kilo de chocolate no llegan a los 45.