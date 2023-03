“Me sorprende muchísimo que salgan el presidente de la Xunta y el conselleiro de Industria a hacer recomendaciones al Concello de Pontevedra para que no ejerza su derecho a recuperar la ría”, declaró el alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, respecto a las declaraciones del titular del Gobierno autonómico, Alfonso Rueda, quien expresó su “respeto” a la decisión del Concello de recurrir ante el Tribunal Constitucional la sentencia del Supremo que avala la prórroga para la permanencia de la fábrica Ence en los terrenos de la ría en Lourizán, si bien añadió que no la comparte y aboga por dejar a la empresa seguir trabajando.

El titular del Ejecutivo autonómico añadió que “habría que dejar que, con todos los requerimientos ambientales más estrictos, una industria muy importante para Pontevedra y toda Galicia pueda trabajar y crear riqueza con toda la seguridad jurídica”.

“Me sorprende porque llevan gobernando la Xunta de Galicia 14 años y me gustaría saber cuál es la propuesta del Partido Popular para Pontevedra respecto a la actividad económica e industrial”, se pregunta el alcalde, “porque lo que sabemos hasta ahora es que ponen todas las trabas del mundo para sacar adelante el polígono de O Vao 2; cuando le pedimos que desarrollen el polígono de O Campiño –que está contemplado en sus directrices de ordenación del territorio y creación de polígonos industriales– nos contestan por la prensa, diciendo que no es necesario, pero no conozco ninguna actuación respecto a la política industrial de la Xunta, pero salen el vicepresidente y el presidente de la Xunta a decirnos qué tenemos que hacer con nuestro territorio porque queremos recuperar la ría de Pontevedra”.

“No lo puedo entender, no sé qué le hizo Pontevedra al Partido Popular para que no tengamos ninguna actuación respecto a la creación de puestos de trabajo o de suelo industrial, ni siquiera la agilización de un parque industrial que llevamos veinte años tratando de sacar adelante”, añadió el alcalde, lo que “demuestra el poco interés que tiene Pontevedra para el Partido Popular”.

Decisión del gobierno local

“Y no se cortan a la hora de criticar al Concello, cuya actuación responde a una demanda de una parte importante de la ciudadanía de recuperar la ría y que va en la línea de todo lo que se está discutiendo en el mundo respecto a esto”, añadió Lores.

La decisión de recurrir al Tribunal Constitucional es una decisión del gobierno local –recordó el alcalde–, aprobada en la xunta de goberno que integran BNG y PSOE.