“Vamos a donde nos llamen”

Celso García, presidente de Adrovi, recibió el hígado que le salvó la vida hace más de 25 años, de ahí que su mensaje no cambie con el paso del tiempo: “sin donante no hay trasplante”. “Por eso queremos darles las gracias como receptores que somos”, afirma.

“Mucha gente aún no está muy concienciada de lo que esto supone, ya que la donación de órganos es un bien para todo el mundo. Cuanto más se done, mejor para todos. Siempre puede haber una familia a la que un hijo se le ponga enfermo y no haya quien le done”, recordó.

Por ello indicó que desde Adrovi siempre se intenta salir lo máximo posible a la calle para visibilizar la importancia de la donación. “Vamos a los centros comerciales, asociaciones de vecinos, colegios... a donde nos llamen para concienciar a la población sobre la donación”, afirma.

“Desde que me trasplanté, mi vida está dedicada a esto. Llevo 15 años con la asociación y va a hacer 26 trasplantado de hígado. A mí me salvaron la vida y yo tengo que poner mi granito de arena para ayudar a los demás”, confiesa.

Considera que sería muy útil para la campaña de concienciación que los donantes, bien ellos si fue en vida, bien sus familias, ofrezcan sus testimonios. “No quieren que se les vea, y no entiendo muy bien por qué, porque deberían estar muy orgullosos. Suelen decir todo lo contrario, que prefieren que no lo sepa nadie. No se dan cuenta de que nos sería de una grandísima ayuda; así se sabría que hay mucha gente que dona”, se lamenta Celso García.

El riñón, a la cabeza

El riñón, tal y como explica el presidente de Adrovi, sigue siendo el órgano más demandado, “porque sus pacientes se pueden mantener en diálisis mientras no llega, algo que no ocurre con un enfermo de corazón o hígado, que fallecería antes”.

El pasado año 2022, la Oficina de Coordinación de Trasplantes del área sanitaria de Pontevedra y O Salnés generó, en concreto, las donaciones de 16 riñones, 12 córneas, dos hígados y un tejido ósteotendinoso.