El murciélago, el mamífero más desconocido, suma unas 20 especies en las Rías Baixas

Es un gran desconocido por la población en general e injustamente temido. El murciélago, un animal que tanta literatura y cine ha inspirado, será el protagonista de una actividad que tendrá lugar en la noche del viernes, 31 de marzo, en el tramo urbano del río Gafos en una nueva colaboración entre las asociaciones Vaipolorío y Morcegos de Galicia junto con el Concello de Pontevedra.

Se visualizarán estos mamíferos y se identificarán sus ultrasonidos con la ayuda de programas informáticos. También se identificarán ejemplares y se tomarán datos biológicos de los mismos.

“La salida será similar a otras hechas anteriormente. Hasta ahora la hacíamos siempre coincidiendo con la Noche Europea de los Murciélagos, el último sábado de agosto, pero como es una actividad que siempre tiene mucho éxito se planteó hacer una ahora en primavera, manteniendo también la de verano”, explica Roberto Hermida, miembro de Morcegos de Galicia.

“La idea es escucharlos durante su actividad nocturna y se instalará alguna red para intentar capturar algún ejemplar para verlo en mano”, añade.

“En estos dos o tres últimos años hemos trabajado para intentar buscar alguna especie que sospechamos que está pero cuya presencia no estaba confirmada"

Recuerda que los murciélagos están “en muchas partes” y hay muchas especies que tienen actividad en las zonas urbanas, como la del río Gafos. “La elección de este lugar es más bien pensando en facilitar al público que pueda acercarse. Siempre va a haber alguno en esta naturaleza cercana, porque en la ciudad también hay especies silvestres que conviven con nosotros, aunque pasen desapercibidas”, indica.

1.462 especies en el mundo

En el mundo existen más de 1.400 especies de murciélago, mientras que en Galicia son alrededor de 25. “En estos dos o tres últimos años hemos trabajado para intentar buscar alguna especie que sospechamos que está pero cuya presencia no estaba confirmada. De hecho, detectamos una nueva en el norte de Galicia y tenemos otra pendiente de confirmar en el sur. En las Rías Baixas la cifra aproximada es de unas 20”, resume Hermida.

Al haber tantas especies diferentes, unas están en más riesgo que otras. Las más antropófilas conviven fácilmente con los recursos que les dejan los humanos, como el murciélago común, que cuenta con buenas poblaciones, ya que se refugia en edificios y es capaz de alimentarse en parques urbanos. “Son los que vemos revolotear al atardecer o por las farolas”, apunta el miembro de Morcegos de Galicia.

Sin embargo, hay otros tipos que dependen de hábitats más espacios, como los que viven en cavidades naturales, de las que quedan pocas, o los que se refugian en árboles viejos como los de las carballeiras, también cada vez menos. “En las Rías Baixas hay uno, el myotis bechsteinii, con una población en O Morrazo, una de las pocas conocidas en Galicia, que está muy amenazado por pérdida de hábitat, porque depende de las carballeiras. Las hay antiguas, pero se van talando para convertir en eucaliptales”, se lamenta.

Virus y patógenos

Afortunadamente, la pandemia del coronavirus no afectó a la imagen de este animal entre la población. “Se habló mucho de los murciélagos, pero nosotros no notamos que hubiese un aumento del rechazo por ellos a raíz del COVID”, reconoce Roberto Hermida. “Realmente, no se conoce todavía la procedencia del virus, de hecho las últimas tendencias eran a culpar más a otras especies, como el pangolín. No se sabe a día de hoy de qué especie animal saltó el coronavirus”, recuerda.

"No hay que tener miedo ni asustarse, porque son una especie totalmente inofensiva, no atacan ni nada por el estilo"

En todo caso, subraya que “el murciélago no es ni más problemático ni menos en cuanto a lo que significa cualquier especie silvestre sobre la transmisión de virus y otros patógenos”.

Asimismo, aclara que “nosotros también les transmitimos virus a ellos”. “De hecho, los que trabajamos con murciélagos, las medidas profilácticas que tomamos cuando los cogemos con la mano son para no contagiarnos nosotros ni contagiarlos a ellos, porque el contagio va en los dos sentidos”, incide el experto en esta especie.

Respecto a cómo actuar si un murciélago se cuela en una vivienda, Hermida explica que hay que intentar cogerlo con una caja de cartón si está en reposo, mientras que si está en activo deben abrirse las ventanas para ver si sale sobre su propia voluntad. “Lo recomendable es siempre no tocarlos con la mano desnuda, porque, como cualquier especie, si lo agarras puede intentar morder para defenderse. Si hay que hacerlo, siempre con guantes. Lo que no hay es que tener miedo ni asustarse, porque son una especie totalmente inofensiva, no atacan ni nada por el estilo. No tienen peligro de ningún tipo”, concluye.