Lores enarbola los datos del empleo y el modelo de ciudad frente al PP que alerta del declive municipal

“El peor mandato de Lores en 24 años”, “Un declive municipal evidente”, “Un PXOM de 1989 que impide el crecimiento de la ciudad”, “Pontevedra está entre las urbes más sucias de Galicia”, “Un alcalde anacrónico que manda una pésima señal cuando ataca a empresas” y que continúa como candidato a la Alcaldía pese a la “falta de ganas, falta de relevo, que lo obliga a seguir a disgusto”, fueron algunas de las frases del portavoz municipal del Partido Popular, Rafa Domínguez, quien solicitó el pleno extraordinario de debate del estado del municipio celebrado ayer, 15 años después del anterior.

El alcalde, Miguel Anxo Fernández Lores, presentó sin embargo un exultante balance de gestión de los últimos cuatro años, en una “Pontevedra generadora de empleo”, que “nunca tuvo tanto turismo”, con un relevante “posicionamiento internacional”, que exhibe músculo en varios índices, como “en renta, superior a la de ciudades limítrofes y de la provincia”, donde se observa un “repunte de la construcción” y que puede presumir de “un modelo de ciudad referente en el mundo”, que “construimos entre todas las personas que queremos a Pontevedra”.

“Destila rencor”

Lores lamentó que “el PP y el señor Domínguez odian a Pontevedra”, ya que “si le va bien a Pontevedra el PP sufre, destila rencor”, dijo el alcalde, quien lamentó que la oposición “carezca de propuestas constructivas para la ciudad” y que el actual Partido Popular, liderado por Rafa Domínguez, “quiera volver a la Pontevedra en blanco y negro de los años ochenta y noventa; quiere retroceder 23 años” enfrentándose a medidas que para el alcalde son “un modelo a imitar”.

El portavoz del PSdeG-PSOE, Iván Puentes, aprovechó este debate electoral celebrado a 61 días de las próximas elecciones municipales –como hizo constar– para poner en valor el balance de la concejalía de Desenvolvemento Sostible e Medio Natural que dirige y gracias a la que, aseguró, la ciudad ha recibido la mayor inyección de fondos europeos: Más de 7,5 millones de euros, captados para proyectos como la recuperación del río Os Gafos y su entorno, o el espacio natural de las marismas de Alba.

El concejal no adscrito, Goyo Revenga, criticó el “tono de autocomplacencia” del balance realizado por Lores y puso como ejemplo de los problemas que tiene la ciudad la plaza de Curros Enríquez, por la que diariamente pasan numerosos peregrinos que pueden observar cómo el 90% de los locales comerciales de la plaza están cerrados, algunos casos vallados y con carteles desgastados por el paso del tiempo, con una cabina de teléfonos destartalada ante los negocios vacíos, “lo que evidencia que el dinamismo económico de la ciudad no es tanto como el que presenta el gobierno local”.

Revenga también apuntó que la ciudad envejece por encima de la media y que se aprecia un “estancamiento económico”. El edil no adscrito recordó además que los fondos europeos los han recibido también la mayoría de los pueblos y ciudades de España, gracias a los que han experimentado un notable cambio en los últimos años. Pero este edil, que al principio de su intervención admitió que está “de salida” en la corporación, criticó también el papel desarrollado por la oposición municipal, en su caso, explicó, “por no haber podido desarrollar mi proyecto, por mi expulsión y por la falta de apoyo del proyecto en el que creí”. Goyo Revenga comenzó este mandato como concejal de Ciudadanos, formación que lo expulsó por llegar a un entendimiento con el gobierno local para lograr incluir sus propuestas en el presupuesto municipal.

“Yo vine aquí a hablar de Pontevedra y ustedes vienen a hablar de mí”, les respondió Rafa Domínguez. “Están ustedes muy perdidos”, añadió. El líder del PP aseguró que las parroquias “siguen abandonadas”, los barrios “se están levantando contra el gobierno municipal” y criticó al gobierno local que prometió “obras por 100 millones de euros y solo se han ejecutado 3,8 millones”.

Una Pontevedra universitaria

“Yo quiero una Pontevedra universitaria, con la Universidad en el centro de la ciudad, con la ría saneada, una ciudad abierta a la ría con unos servicios sociales eficaces”, indicó, entre otros puntos, el candidato del PP a la Alcaldía para aludir a su proyecto de gobierno.

Por el grupo municipal del BNG, Carmen da Silva criticó “una oposición sin ningún rigor, que funciona como una fuerza oscura sin propuestas constructivas para la ciudad; en cuatro años no hubo ninguna propuesta”. En otro momento acusó a Domínguez de tener “una concepción de la política frívola y superficial. Pontevedra no se merece tener esta visión política” y recordó las numerosas denuncias del PP en Fiscalía, que fueron archivadas, por las que entiende que el PP “debería pedir disculpas”. Da Silva lamentó que el PP se pusiese tras la “Enceborroca”, de posibilitar un “asalto violento a la Alcaldía” o de reventar el pregón de las fiestas. En el transcurso del debate reprochó al portavoz del PP que “se siga riendo” de estas cuestiones. “Tiene una concepción de la política frívola y superficial. Pontevedra merece una oposición bastante más seria y rigurosa que la que usted representa”, añadió. Da Silva criticó que ideas como el transporte público gratuito en la ciudad –prometida por el PP– fue ya aprobado en Roma en los años 60 del siglo pasado “y fue un fracaso estrepitoso”, por lo que lamentó la “frivolidad” de las propuestas de los populares.

Al cerrar la sesión, el alcalde Lores concluyó que “hay una fuerza política que no cree en Pontevedra, que ha quedado retratada en estos cuatro años; otros creemos en Pontevedra, en sus posibilidades y sus potencialidades”.

“Mucha gente tiene miedo a ir por sus calles oscuras”

“El mito de que Vigo trabaja y Pontevedra duerme se cayó; la realidad es que en Pontevedra se trabaja más que en Vigo”, dijo el alcalde de Pontevedra al analizar el estado del municipio. Lores también afirmó que en este mandato las inversiones han sido “las mayores de los últimos tiempos, aunque a lo largo de este mandato tuvimos que escuchar varias veces desde la oposición que no se hace nada”. “Estoy cada vez más enamorado de Pontevedra y más ilusionado por trabajar por el futuro de Pontevedra”, afirmó el candidato a la reelección por el BNG. En su réplica Rafa Domínguez criticó el tiempo que tanto el alcalde como el portavoz del PSOE dedicaron a hablar de él y no del estado del municipio. “Muy mal tienen que estar las cosas”, dijo el popular, para quien los discursos de Lores y Puentes fueron “un síntoma de la incapacidad de un gobierno, que ya ni se molesta en aprobar los presupuestos anuales”. “El alcalde hace mucho tiempo que ha perdido la capacidad de diálogo”, dijo Domínguez, para apoyar las reivindicaciones de los funcionarios que volvieron a hacerse oír en el pleno.

El popular repasó todas las cuestiones que enfrentan al PP con el Concello, como el cierre de la calle reina Victoria, la demora en el encendido de las luces de Navidad, el “retraso incomprensible” en el campo de fútbol de Salcedo, retrasos en el pago de subvenciones a los clubes deportivos, la “situación lamentable” de los servicios sociales, la primera planta del Mercado “que se ha dejado morir”, o las deficiencias en la iluminación pública “que hace que mucha gente tenga miedo a ir por sus calles oscuras”, o el “expolio de Santa Clara” que se “ha regalado a la Diputación”, dijo, entre otras críticas.

“Trae a este pleno la pantomima de Tamames y Abascal”

El socialista Iván Puentes echó en falta un discurso de Rafa Domínguez “como alcaldable” quien, sin embargo, “desaprovechó esta oportunidad porque no dijo nada que no dijese en los últimos cuatro años: Todo está mal todo, todo es un desastre”. Puentes lamentó el argumento esgrimido por Domínguez de responsabilizar al gobierno de que algunos agresores sexuales estén sueltos. “Demuestra la talla política que tiene usted; esa es su concepción de la política: el insulto”. El socialista también criticó que Domínguez no repasase las obras que la Xunta no hizo en Pontevedra. “Lo que hace usted es traer a este pleno la pantomima de Tamames y Abascal en el Congreso”.