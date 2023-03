“En Pontevedra no había un espacio para ir con niños y disfrutar del arte”

Diez artistas de diferentes disciplinas integrantes del grupo Galeoska presentan sus obras en “Galicia. Onde a Terra se acaba e o Mar comeza”, una exposición con la que inicia su andadura la galería Tangram, encabezada por Natalie Azuaga.

–¿Cómo surgió la idea de poner en marcha la galería?

–Fue cuando nació mi hijo, me di cuenta de que aquí en Pontevedra no había espacios para ir con él, ni para hacer cosas de arte. Solo puntualmente había eventos como los que monta el Concello, alguna actividad como Núbebes y este tipo de cosas, pero que no había en Pontevedra un espacio permanente, constante, a donde poder llevarlo y disfrutar del arte, de hacer actividades con él, en general de pasar un tiempo. Y además tampoco había clases donde matricularlo en actividades cuando tenía 2 o 3 años, todas las clases de arte eran a partir de 4 años. Entonces empecé a plantearme la idea de montar algo nosotros donde pudiesen ir las familias.

–También insiste en que no hay espacios accesibles…

–Esa es otra, tampoco hay espacios de arte accesibles para personas en sillas de ruedas, personas con necesidades especiales, para mamás con carritos… No podíamos entrar en algún lado, entonces fue cuando surgió la idea de que vendría bien un espacio cultural donde podríamos hacer actividades en familia, miniconciertos, teatros, mercadillos etc.

–¿Qué proyecto desarrollará en adelante la galería?

–Tenemos clases de arte para los niños, bebés y adultos. Además aparte tenemos talleres, actividades que se pueden hacer sábados y domingos, mercadillos, exposiciones, e incluso quien quiera puede alquilar el espacio para celebrar cualquier cosa privada, que no organicemos nosotros.

–La galería arranca con una primera exposición con una decena de creadores…

–Son integrantes del grupo Galeoska, una asociación de artistas y es una exposición en conjunto, en grupo, toda la información se puede encontrar en nuestra web (galeríatangram.com) o en nuestro Instagram. Galeoska es un grupo de creadores, principalmente escultores, pintores y autores de fotografía, que se autoidentifica como no discriminatorios, de modo que están abiertos a todo el mundo, sin importar los años de trabajo en el mundo del arte, la edad, capacidades etc. Es para todos, y esa exposición podrá visitarse hasta el 18 de abril.

–Asegura que Tangram comparte ideario con este grupo de artistas

–Sí, al igual que el grupo Galeoska nosotros como galería apostamos por todo tipo de artistas, sin discriminar a nadie, sobre todo la apuesta es por las personas que están intentando empezar su carrera. Queremos darles un espacio para que puedan exponer sus cosas, cosas interesantes, cosas nuevas, porque queremos apostar por la novedad y los proyectos de la gente joven.