“Cada persona vive el duelo a su manera, no es tan determinante el parentesco”

Afrontar la pérdida de un ser querido provoca un conjunto de reacciones llamadas duelo. La mayoría de las personas son capaces por sí mismas de afrontar estas reacciones, pero en ocasiones se necesita intervención especializada para poder llegar a completar este proceso. Por ello desde la Asociación Española Contra el Cáncer en Pontevedra se pone en marcha de nuevo el taller gratuito “Viviendo mi duelo”, dirigido a personas que han perdido un familiar por cáncer. Comenzó hace unos días y se extenderá hasta el 15 de mayo. Lo imparte la psicóloga Alejandra Santos.

–¿Cuáles son los objetivos de este taller?

– Al tratarse de un protocolo, el de atención psicológica en duelo, el taller tiene una duración determinada, en este caso diez semanas. Este año lo haremos todos los lunes de cuatro y media a seis de la tarde. Son once inscritos. Cada sesión tiene unos objetivos diferentes. Van desde la presentación de los participantes hasta ir pasando por cada una de las fases del duelo. Son de carácter psicoeducativo y a la vez vivencial, algo muy importante, ya que cada persona cuenta su experiencia, cómo lo vive, en qué fase está del duelo... Hablamos de cómo han llevado la enfermedad de sus familiares, de la tristeza, de las culpas, del enfado... También de la comunicación y el apoyo familiar, así como del autocuidado, de las tareas de conexión y desconexión en el proceso de duelo. Acabamos las últimas sesiones con la huella y el legado que nos ha dejado esa persona y el agradecimiento.

– ¿Cuáles son las fases del duelo?

–Negación, ira, negociación, depresión y aceptación.

– ¿Siempre se dan en este orden?

– No tiene por qué. Hay personas que sí comienzan con la negación, pero hay otras que desde un inicio ya están en una depresión o que empiezan con la ira.

– ¿Cuándo hay que preocuparse por un proceso de duelo?

– Por ejemplo, cuando sentimos mucha ansiedad, tristeza, cuando el duelo no es natural. En ese momento en que nada nos ayuda y no encontramos salida. Es importante pedir ayuda. Cuando hay comportamientos que antes no teníamos, como con abuso de sustancias.

– ¿Se puede hablar de tiempos máximos en los que un proceso debería estar superado?

–Obviamente, no hay un tiempo medio, cada persona al final tiene sus tiempos. Pero sí que cuando pasa un año y medio con la misma sintomatología y no hay avances se puede hablar de un duelo patológico.

– ¿Es peor el duelo cuando fallece un hijo?

– Depende de la relación y los factores de riesgo en el proceso oncológico. Cada persona lo vive a su manera, no es tan determinante el parentesco.

– De los inscritos en esta edición del taller casi todas son mujeres, ¿por qué suele ocurrir esto?

– Sí, de los once que hay, diez son mujeres y solo hay un hombre. Las mujeres tienden más a expresarse y tienen más conciencia de la pérdida. También son más proclives a pedir ayuda, algo que los hombres no hacen, así como el hecho de ir al psicólogo.

– ¿Cómo se desarrolla cada sesión?

– Además de todas las cuestiones mencionadas anteriormente, se incluyen lecturas, metáforas y vídeos para motivar a los participantes. Cada persona habla de cómo se siente y, mediante ejercicios, de qué les mueve y si están en el mismo lugar todos. A media que avanza el taller se van encontrando. En la última parte de las sesiones dejamos un ratito para una relajación, porque hay mucha carga emocional.

– ¿Hay factores de riesgo que hacen que un duelo sea más duro?

– Hay factores situacionales y personales. Se dan cuando no hay anticipación de la muerte o hay prevalencia de mecanismos de negación. También cuando el proceso es especialmente largo. Asimismo, la relación de dependencia de la persona es crucial. Es importante que si hay alguno de estos factores acudan a los talleres.