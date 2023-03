Las personas con parálisis cerebral ya disponen de una residencia para 32 usuarios en Campolongo

El nuevo centro residencial de Amencer-Aspace, habilitado en el edificio Centro Sur de Campolongo, está ya rematado en su primera fase y disponible para atener a 32 personas con parálisis cerebral y otras patologías neuromotoras. El proyecto prevé una ampliación, con una segunda fase, para dar atención a un total de 150 personas.

El alcalde, Miguel Anxo Fernández Lores, y los concejales Anabel Gulías y Marcos Rey inauguraron este lunes las instalaciones, acompañando a algunos de los usuarios de Amencer Aspace, sus familias y personal de la asociación.

El presidente de Amencer-Aspace, Carlos Godoy, indicó que el centro de atención podría acoger a los usuarios el próximo otoño, si bien la asociación está pendiente aún de recibir las ayudas públicas necesarias para asumir la estancia de los internos. En todo caso destacó que el edificio ahora inaugurado --tras una inversión de 1,5 millones de euros con fondos europeos--, viene a resolver una demanda de este colectivo desde que se fundó, hace treinta años. “Las familias se sienten apoyadas y Pontevedra puede estar orgullosa de estas instalaciones”, manifestó Godoy.

El alcalde apuntó por su parte que esta instalación forma parte de un modelo de municipio que no sería completo si no se atiende a las personas con más necesidades. Recordó que esta reforma, de un edificio que formó parte del colegio de la ONCE, se hizo posible gracias a la firma del convenio con la organización de ciegos, que permitió incorporar al Concello el gimnasio y el Centro Sur, habilitado para entidades vecinales en planta baja y para Amencer en las dos plantas siguiente. Queda pendiente reformar los dos últimos pisos de este edificio, que serán destinados a la asociación Amizade.

El convenio con la ONCE también permitió conectar esta zona con la ciudad con una carretera que une Campolongo con la avenida de Vigo, a través de una calle que es continuidad de la Rúa de Santa Lucía pero que podría ser renombrada en su tramo nuevo.

La reforma del edificio, realizada por la empresa Construcciones Ramírez con un presupuesto de algo más de 1.500.000 euros, supuso la reformulación del inmueble, con el objeto de destinar dos pisos a residencia para personas dependientes con servicios de atención diurna que gestionará Amencer-Aspace, otros dos pisos se destinarán a Centro de Día de Amizade-Cogami, y el resto de los espacios acogerán diversas entidades vecinales y sociales.

Esta nueva residencia para personas con parálisis cerebral es la segunda construida en el municipio, tras la de la Asociación Juan XXIII, que atiende a personas en situación de vulnerabilidad psicosocial.