A iniciativa “Herdanza Mater: RE-MAR” chega a Poio en favor da conservación da natureza en espazos protexidos, que tamén busca poñer dar visibilidade e poñer en valor o labor, as aptitudes e a capacidade de persoas que padecen algún tipo de discapacidade. En concreto, a actividade pertencente a este programa consistirá na recollida de residuos plásticos na praia de Cabeceira, en Lourido, na que participarán alumnos de diferentes centros educativos do municipio, así como membros da propia Asociación Amicos. A cita será o vindeiro 20 de abril, a partires das 11.00 horas, e servirá para conmemorar o Día Internacional da Terra. En maio do ano pasado o Concello e a asociación asinaron un convenio para impulsar iniciativas que favorezan ás persoas discapacitadas, ao tempo que supoñen tamén un beneficio a prol das boas prácticas medioambientais, a recuperación de zonas verdes e a concienciación escolar e educativa.