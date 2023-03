Vikingos de Catoira, vecinos en el Medievo durante la Arribada de Baiona, danzantes de Cobres o Darbo, caballos de Sabucedo, protagonistas de la Coca en Redondela, zoqueiras, pandereteiras, artesanas de cuero y lino, los Entroidos, la lamprea, el vino o los paisajes….. El vestíbulo de entrada de la Estación de Metro de Nuevos Ministerios, una de las más utilizadas de Madrid, situada en plena Castellana como principal zona comercial y financiera de la capital y con un tránsito de más de más medio millón de personas, se llena del color y de las emociones y tradiciones únicas de la provincia de Pontevedra.

La espectacular acción de promoción con la campaña “Orixe”, que fue visitada este fin de semana por la presidenta provincial Carmela Silva, supone una dominación completa de las entradas de la Estación madrileña y refuerza uno de los mercados que más visitantes reporta a Rías Baixas. Paredes, barandillas, columnas, y alfombras de vinilo en el suelo de la Estación visten desde hace un mes las potentes imágenes de “Orixe”, dando a conocer las tradiciones y el patrimonio inmaterial, protagonista este año de la promoción turística, que surge como convite para acercarse y disfrutar de las mil ocasiones para celebrar la provincia de Pontevedra. Una campaña emocional, basada en las gentes de la provincia, que conecta con la cultura, la identidad local, los oficios tradicionales, las fiestas y los rituales milenarios, pero también con la vanguardia que reinterpreta desde la modernidad nuestro legado.

Carmela Silva, acompañada de la diputada de Turismo, Ana Laura Iglesias, recorrió las instalaciones de la Estación de Metro donde las potentes imágenes de “Orixe” vigilan accesos y andenes. La presidenta provincial mostró su orgullo porque “en solo un mes, más de un millón de personas conocieron ya nuestra campaña y el mercado madrileño nos interesa mucho ya que es uno de nuestros principales emisores”. Salientó también que "la campaña es una belleza, porque muestra la amplia oferta de la provincia y como el territorio marca nuestra personalidad y nuestra cultura, un destino mágico en el que vivir experiencias únicas todo el año para disfrutar de nuestra cultura, paisajes, gastronomía y gente”.

Además de la acción promocional en Madrid, la campaña de comunicación del destino Pontevedra Provincia, que arrancó en enero en Fitur, se está desarrollando en medios on line y off line, y está destinada, sobre todo, al público más interesado y descubrir las culturas locales de diferentes zonas del Estado. Internet es una de las apuestas más fuertes de la campaña con especial intensidad en las redes sociales y plataformas de compra programática, en las principales publicaciones digitales especializadas en turismo y otros soportes, que se desarrollarán durante todo el año en varias oleadas. Una campaña on line que, según las estimaciones, reportará a la provincia en torno a 15 millones de impresiones, 75.000 clics en los anuncios y hasta 3,5 millones de visualizaciones de los vídeos.