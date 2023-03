Ana Cancela, veciña de Dorrón, foi convidada para realizar o Cartel da XVIl Festa do Viño e da Cereixa de Belesar de este ano. Graduada en Belas Artes, Universidade de Vigo e Licenciada en Filosofía e Ciencias Educación pola Universidade de Santiago de Compostela, conta co Premio Sanxenxo na Historia, polo traballo feito ao frente do Seminario de Estudios Locales, realizado durante mais dunha década, promovendo a recuperación dos valores históricos e Culturales do Concello e destacada por impulsar a actual Escola de Arte de Sanxenxo, fundamentalmente pintora.

O pasado día 8 de marzo no Auditorio do Pazo Emilia Pardo Bazán, foi recoñecida publicamente como muller inspiradora do Concello de Sanxenxo.