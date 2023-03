A Deputación e a Fanpa presentaron onte a IX edición do Certame de Relato Curto, que aspira a superar o récord de 1.800 traballos. A deputada de Cultura, Victoria Alonso, que participou no acto de presentación do certame xunto a Rogelio Carballo, presidente de Fanpa, e Pepe Vázquez, coordinador do certame, agradeceu a Federación Provincial de Asociacións de Nais e Pais, por impulsar, un ano máis, “iniciativas que poñen en valor a nosa escrita mediante actividades diferentes”.

Carballo agradeceu a colaboración da Administración provincial nesta actividade que “pretende aumentar a estima pola nosa lingua e polo seu uso”. Ao certame, que estivo pausado pola pandemia poden presentarse estudantes de ata o tramo de Bacharelato, ademais de nais, pais e o profesorado. O prazo manterase aberto ata o 10 de abril. O padriño é o escritor Manuel Lorenzo González e o ilustrador é Manuel Figueiras. Os 120 traballos seleccionados desta edición pasarán a formar parte do volume que editará a editorial Kalandraka.