O concelleiro de Urbanismo de Poio, Gregorio Agís, lembrou onte que a titularidade da Ponte da Barca é da Xunta de Galicia e califica a escenificación feita polo PP de Poio e Pontevedra como “un novo capítulo no seu afán de intentar crear problemas que non existen”. Os populares rexeitan un hipotético c arril único na ponte.

Ademais de insistir en que a modificación do tráfico nese punto non depende nin do Concello de Poio nin do de Pontevedra, Agís tamén recordou que no proxecto elaborado pola Concellería de Urbanismo para mellorar a seguridade viaria na PO-308 desde A Barca ata A Porteliña contémplase a dobre dirección na ponte, tal e como está agora.