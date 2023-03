O Palacete de Besada acollerá este domingo, 26 de marzo, unha cita moi especial, no que a música e a solidariedade irán da man para dar vida a un evento que aspira a acoller a un gran número de asistentes. Será entón, a partir das 17.00 horas, cando teña lugar o acto de presentación do último disco publicado pola artista pontevedresa Marietta, titulado “Verde, meiga e Bravía”. Este traballo recolle 12 temas inéditos propios, 11 dos cales foron gravados en galego. Será unha cita moi especial, presentada polo artista e humorista Isi, na que terán lugar diferentes actuacións musicais e no que que as persoas asistentes terán ocasión de axudar ás familias máis necesitadas do municipio, a través da doazón de alimentos non perecedoiros.