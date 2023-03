“Las mujeres que están más en forma son las que tienen menos dolor con la endometriosis”

El médico, doctor y profesor de Fisiología del Ejercicio en la Facultade de Ciencias da Educación e do Deporte José Luis García Soidán participará mañana sábado en una jornada divulgativa sobre la endometriosis organizada por la asociación querENDO. Ofrecerá la charla “Actividad física y endometriosis” a las 11.30 horas en la Biblioteca Pública de Pontevedra.

– ¿En qué se centrará su intervención?

– La idea es exponer cómo podemos abordar la endometriosis a través del ejercicio físico, partiendo de la base de que se trata de una enfermedad de muy difícil diagnóstico y muy difícil tratamiento.

– ¿Esto quiere decir que hay muchas mujeres sin diagnosticar?

– Porque muchas veces no se baraja la posibilidad de esta enfermedad, sobre todo en Atención Primaria, donde los médicos no disponen de todo el tiempo que quisieran para atender a los pacientes. Hay muchas adolescentes que no son diagnosticadas hasta muy tarde, y ese es mucho tiempo perdido.

– ¿Durante el cual se podría lograr frenar la enfermedad?

– De momento no tiene cura, pero estoy convencido de que en un futuro se conseguirá. Son muchos los síntomas que provoca y tampoco se sabe su causa exacta. Se especula mucho con ello y, de hecho, en muchas ocasiones el diagnóstico se realiza por descarte. A veces no ocurre hasta el momento en el que se intentan quedar embarazadas.

– Y entre esos síntomas destaca especialmente el dolor...

– Sí, es una de las manifestaciones más frecuentes. Son menstruaciones dolorosas, dolor en la pelvis, dolor durante las relaciones sexuales, al defecar, al orinar... Tienen problemas abdominales, de hinchazón. Sobre todo esto va provocando en la mujer una sensación de depresión, de ansiedad, ya que la calidad de vida se ve muy afectada.

– Y hay muy pocos tratamientos.

– Sí, poca cosa. Los tratamientos van por varias líneas. Básicamente son antiinflamatorios y anticonceptivos. En algunos casos, se plantea la intervención quirúrgica, pero incluso después de quitar algunos tejidos se vuelve a reproducir. Es muy difícil de tratar, por eso hay que intentar ayudar con todas las herramientas que a día de hoy tengamos. El tratamiento de la endometriosis es muy individualizado, no es general. Nosotros hicimos algún estudio en el que se concluyó que a algunas mujeres le puede ser muy útil el ejercicio físico pero a otras no. Por ello hay que trabajar con especialistas

– ¿De qué tipo de ejercicio hablamos?

– En varios países, y también en España, se está utilizando como tratamiento el yoga, el ejercicio intermitente de alta intensidad (HIT), el ejercicio cardiorrespiratorio... Se ha visto que las mujeres que más en forma están son las que menos dolor tienen porque van regulando mejor los estrógenos.

– ¿Se evita el ejercicio de impacto?

– El HIT está muy de moda, pero hay casos en los que va muy bien. Depende de la persona. Hay algún trabajo al respecto que demuestra que los HIT funcionan si están bien dosificados.

– ¿Con qué frecuencia deben las mujeres que sufren endometriosis practicar ejercicio físico?

– Muy buena pregunta y que aquí en Galicia respondemos muy bien: depende. Cada caso es distinto. Hay personas que con solo tres días a la semana y 15 minutos intensos cada uno. Pero también hay a quien le viene bien caminar, a un ritmo más rápido del habitual, tres horas semanales, porque produce un bienestar y reduce los estrógenos y los síntomas relacionados con la enfermedad, sobre todo los que mencionábamos antes de la depresión y el estado de ánimo.

– ¿La situación mejora con la menopausia?

– Los estudios dicen que con la menopausia, o el embarazo, se consigue una mejoría significativa que a veces se mantiene en el tiempo.

– ¿En la facultad se incluye la endometriosis en alguna asignatura?

– Específicamente no, pero sí que utilizamos la actividad física como un medicamento más. Es uno de los recursos que puede beneficiar a estas mujeres.