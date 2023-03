El fiscal pide 8 años a un profesor acusado de abusos a dos alumnas menores y él niega los hechos

Un profesor de matemáticas de una academia de Pontevedra se sienta desde ayer en el banquillo de la Audiencia Provincial acusado de dos presuntos delitos de abuso sexual por los que la Fiscalía solicita penas que suman ocho años y tres meses de prisión. Según las denuncias presentadas por dos de sus alumnas en 2020, a una de ellas la besaba y le enviaba a menudo mensajes de contenido sexual y la otra detalla tocamientos. Él niega ambos comportamientos.

El acusado sí reconoció el envío de mensajes a una de las víctimas con un contenido que él mismo reconoció que pueden ser “difíciles de entender” para el tribunal. “Stickers” de WhatsApp o expresiones de contenido sexual que él asegura que no se deben interpretar de forma “literal”, ni con “fines o intenciones sexuales”, sino que asegura que hay que contextualizar en el “lenguaje” que él empleaba el propio alumnado y al que él acudía para “captar su atención”. Así, declaró que expresiones como “me pones”, o “eres mi crush” , estas “sexy”, “te comería la boca” o eres mi “favorita”, eran utilizadas por él para tratar de conectar con su alumnado, no solo mujeres sino también con los chicos. “Cuanto más exagerado era, más gracioso es para ellos”, explicó y más lejos estaría de tener un contenido sexual, sino hiperbólico, indicó. “Del mismo modo que si les digo que les voy a romper las rodillas si no aprueban, todos saben que no estoy siendo literal”, aseguró.

Con esta adolescente de 15 años asumió que tenía una relación más intensa. Reconoció que la “quería”, que se convirtió “en su mejor amiga”, pero insistió en descartar cualquier intención de tipo sexual. Todo ello a pesar de confirmar al tribunal que él le envió a la adolescente “stickers” de WhatsApp con una especie de dibujo con una erección, unas bragas chorreando o que se escucharon mensajes de audio en los que reconocía que “podía ir a la cárcel” o que “podía cometer un delito” por lo que estaba ocurriendo en torno a ella. Él insistió en negar que la hubiera besado o que tuviera alguna intención de carácter sexual pese a estos mensajes y también insistió en que nunca sometió a tocamientos a la segunda alumna que lo denuncia.

Explicó que, en ocasiones, sí daba besos en la coronilla o en la mejilla a sus alumnos (chicos y chicas), indicando que “soy muy exagerado” con las muestras de cariño hacia ellos, a los que considera “su familia”.

Las dos menores (hoy ya mayores de edad) declararon a puerta cerrada y también dio su testimonio la madre de una de ellas quien explicó que la joven le contó como el acusado la besó en varias ocasiones (una de ellas en su propia casa) y le enviaba numerosos WhatsApp de naturaleza sexual que ella misma vio en el móvil de su hija antes de denunciar.