Nuevas oportunidades para aquellos a los que el mercado les había cerrado las puertas

El equipo de orientación laboral de la Fundación Amigos de Galicia realizó el año pasado un total de 5.859 actuaciones en la provincia de Pontevedra, de las cuales resultaron 1.041 inserciones en empresas colaboradoras. En lo que va de año, se han producido ya 1.473 actuaciones y 183 inserciones

En el conjunto de la comunidad autónoma, la FAG logró a través de sus oficinas sitas en Pontevedra, Vilagarcía, Santiago de Compostela, Lugo y Ourense que un total de 2.113 personas lograsen un empleo el año pasado. En ese período la cifra de actuaciones en toda Galicia fue de 13.030.

Las inserciones se realizaron en diferentes sectores, siendo el ámbito alimentario el que ocupa el primer lugar, con un 30% de los puestos de trabajo logrados a través de la fundación: operarios de fábrica, de alimentación-logística, etc... Le sigue el ámbito de la limpieza con un 14%, el comercio con un 12%, la hostelería con un 11%, la educación con la inserción de profesores y técnicos superiores también con el 11%, el servicio de ayuda a domicilio con un 8%, el sector agrario con un 6% y, la construcción con un 3%, dejando el 5% restante para otros ámbitos profesionales.

Del total de inserciones realizadas, el 61% estuvo representado por mujeres, sumando un total de 1.289, y el 39% restante fueron varones, dando lugar a 824 usuarios.

De los contratos realizados, el 25% fueron indefinidos o fijos discontinuos. La jornada completa dio lugar al 76% y a tiempo parcial el 24%.

Agencia Emprega

La entidad canaliza estas inserciones a través de su Agencia de Colocación Emprega, aprobada por la Xunta de Galicia. Su ámbito de actuación es la comunidad autónoma de Galicia. “Cuenta cada día con una mayor demanda de personas que solicitan el servicio de orientación laboral”, destacan desde la Fundación.

La oficina situada en la ciudad de Pontevedra gestiona un elevado número de ofertas de empleo e incluso se encuentra con dificultades para cubrir los puestos en determinados sectores, como el de la hostelería o los operarios especializados.

“El servicio de Orientación Laboral de Fundación Amigos de Galicia está a disposición de cualquier persona interesada en la búsqueda de empleo, así como en la mejora de empleabilidad, tratándose de un servicio totalmente gratuito”, recuerdan desde esta organización.

El papel de las empresas

Además de orientación, el personal de la fundación realiza acciones orientadas a la intermediación laboral con empresas, las cuales pueden publicar sus ofertas de modo gratuito, solicitar preselección de candidatos, orientación profesional y seguimiento de las ofertas. “En la actualidad la entidad cuenta también con gran demanda por parte de las empresas, encontrando en ocasiones dificultades para cubrir todos los puestos solicitados”, indican fuentes de la misma.

Entre los principales problemas que dificultan el inicio en un nuevo puesto en las empresas de los trabajadores participantes en los programas de empleo de la Fundación Amigos de Galicia destaca la falta de carné de conducir, un aspecto que limita en muchas ocasiones la posibilidad de incorporación al mercado laboral “debido a la imposibilidad de desplazarse a los centros de trabajo”.

Olalla Vázquez, beneficiaria del programa: “No hay que rendirse, porque al final siempre sale algo”

Olalla Vázquez tiene 42 años y es usuaria de la Agencia de Colocación de la Fundación Amigos de Galicia, a través de la cual logró un empleo estable y poner fin a un panorama laboral en la que las puertas se le cerraban. Ahora, asegura que con esta nueva colocación se siente por fin “útil” para la sociedad y recomienda a todas aquellas personas que se encuentren en una situación similar que acudan a la entidad a informarse al respecto.

–¿Cuánto tiempo llevaba sin trabajar hasta acceder a este trabajo?

–Llevaba cinco años aproximadamente sin trabajar en nada fijo, saltando de unos trabajos eventuales a otros que iban saliendo, como cuidadora de gente mayor, ayudante de la cocina, cadena de montaje, empresa automoción, operaria en una empresa alimentación, etc. Sobre todo cubriendo bajas y vacaciones.

– Y con la oficina de la Fundación Amigos de Galicia encontró este empleo...

–Sí, considero que fue muy útil la Fundación Amigos de Galicia para encontrar este trabajo, en el que estoy desde mayo del año pasado. Estoy muy contenta con este puesto y sinceramente creo que me tocó la lotería, ya que el ambiente es muy bueno y agradable y las compañeras me tratan genial. Espero trabajar mucho tiempo aquí. En breve, además, espero sacarme el carné de conducir para tener más independencia.

– ¿Qué le diría a otras personas que estén en la situación que estaba usted antes?

– Pues ya se lo he recomendado a un conocido que se encuentra en busca de empleo para que se dé de alta en la agencia de colocación para ver si podía encontrar un trabajo que se adaptase a él. Mi mensaje es que no se queden en casa, que sean personas activas, que no se rindan, porque al final siempre acaba saliendo algo interesante.