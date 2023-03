El planteamiento del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, de esperar a que esté completo el polígono de O Campiño para desarrollar su ampliación fue calificada ayer por el alcalde de Pontevedra como “excusas de mal pagador” para no ejecutar lo que planificó el propio ejecutivo autonómico respecto al desarrollo de suelo industrial en la comarca.

Fernández Lores resaltó que “el hecho” es que la propia Xunta incluyó la ampliación de O Campiño en su planificación de desarrollo de suelo industrial entre 2014 y 2024. A punto de cumplirse este periodo, Lores lamenta que no se haya iniciado, ni tan siquiera, la tramitación urbanística para proceder a la ampliación de esta área industrial.

El regidor también señaló que, si bien es cierto que hay parcelas vacías, no se encuentran parcelas de unas determinadas características (como extensiones de gran volumen) y cree que la ampliación también permitiría impulsar la central de transportes. Además, también critica que haya empresas que se hayan hecho con parcelas de más de 20.000 metros cuadrados en el polígono y que no hayan desarrollado su proyecto diez años después. Lamentó que la Xunta no establezca plazos a estas firmas para ejecutar sus iniciativas empresariales.