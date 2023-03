Mañá, homenaxe no Museo a Castelao, Filgueira, Fermín Bouza Brey e Luís Bouza Brey “Lucho”

A asociación Mesa as Verbas celebra mañá no Museo unha xornada de lembranza do Seminario de Estudos Galegos, centrada en Castelao, Filgueira Valverde, Fermín Bouza Brey e Luís Bouza Brey “Lucho”. A actividade incluirá ás 12.00 horas unha visita ás coleccións e ás 18 a conferencia de Germán Manuel Torres de Aboal sobre o traballo científico do Seminario.