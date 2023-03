“No hay que rendirse, porque al final siempre sale algo”

Olalla Vázquez tiene 42 años y es usuaria de la Agencia de Colocación de la Fundación Amigos de Galicia, a través de la cual logró un empleo estable y poner fin a un panorama laboral en la que las puertas se le cerraban. Ahora, asegura que con esta nueva colocación se siente por fin “útil” para la sociedad y recomienda a todas aquellas personas que se encuentren en una situación similar que acudan a la entidad a informarse al respecto.

–¿Cuánto tiempo llevaba sin trabajar hasta acceder a este trabajo?

–Llevaba cinco años aproximadamente sin trabajar en nada fijo, saltando de unos trabajos eventuales a otros que iban saliendo, como cuidadora de gente mayor, ayudante de la cocina, cadena de montaje, empresa automoción, operaria en una empresa alimentación, etc. Sobre todo cubriendo bajas y vacaciones.

– Y con la oficina de la Fundación Amigos de Galicia encontró este empleo...

–Sí, considero que fue muy útil la Fundación Amigos de Galicia para encontrar este trabajo, en el que estoy desde mayo del año pasado. Estoy muy contenta con este puesto y sinceramente creo que me tocó la lotería, ya que el ambiente es muy bueno y agradable y las compañeras me tratan genial. Espero trabajar mucho tiempo aquí. En breve, además, espero sacarme el carné de conducir para tener más independencia.

– ¿Qué le diría a otras personas que estén en la situación que estaba usted antes?

– Pues ya se lo he recomendado a un conocido que se encuentra en busca de empleo para que se dé de alta en la agencia de colocación para ver si podía encontrar un trabajo que se adaptase a él. Mi mensaje es que no se queden en casa, que sean personas activas, que no se rindan, porque al final siempre acaba saliendo algo interesante.