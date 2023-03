“Me vestí de payasa y desde ese día el escenario es mi vida”

El Mercado de Abastos será escenario el próximo día 29 de la presentación de “La gallina Pipi”, una obra con la que la actriz y música María Carrera debuta en la literatura. “Está en castellano”, explica, “pero debido al éxito que está teniendo me gustaría publicarlo también en gallego, si no se hizo ya es porque es una coedición con la editorial Círculo Rojo de Almería”.

–¿Es Pipi un personaje real?

–La gallina Pipi existe realmente, era un pollito que hoy es ya una gallina mayor (sonríe). Era un pollito que teníamos en casa, yo vivo con Nicole y con Emilio, y ellos se tuvieron que ir a Francia. Habían incubado huevos y Pipi fue la única que nació. Cuando ellos se fueron a Francia yo me quedé de cuidadora, porque por el frío en el jardín no estaba bien, así que venía cada noche a dormir en su cajita, dentro de casa. Y por las mañanas se despertaba cantando, como una pajarita cantora.

–En la obra ahonda en la importancia de perseguir los sueños…

–No quiero hacer spoiler (risas): Pipi se cree que es una pajarita cantora y entonces le va preguntando a los animalitos de la casa qué es lo que es ella en realidad. Y no digo nada más, pero ella tiene un sueño y no se sabe si va a realizar o no, pero ella va a luchar por su sueño.

–¿Le ha sucedido a usted eso mismo de tener que luchar por un sueño?

–Claro (risas) es que un poco la gallina Pipi soy yo.

–¿Cómo fueron sus inicios como actriz?

–Fue muy curioso: yo hacía marcha atlética en Pontevedra, en la Gimnástica, y me decía que me gustaba el deporte pero también me gustaría hacer otra cosa, además de que tocaba la guitarra, me hacía mis play-backs y demás. Pensé en hacer fotografía, porque me encanta, así que vi que había un curso de fotografía, subí dos pisos en el Estadio de la Juventud y llamé a la puerta. Me recibió Manuel Solla, de Expresión Teatro, le pregunté si era la clase de fotografía y me dijo que no, que era de teatro y me preguntó si me quería quedar. Me quedé y desde ese día.

Para mi no hay nada como el Entroido, no hay nada que me guste más, de hecho estoy deprimida las siguientes dos semanas (risas), porque necesito el contacto con el público

–¿Recuerda su debut?

–Perfectamente, Manuel Solla me dijo que tenía madera, que me iba ese sábado a actuar, y después mi estreno como actriz fue en el auditorio de Vigo, con un cuentacuentos para niños. Ese día estaba muy nerviosa, me vestí de payasa, que es lo mío porque yo soy muy payasa, y desde ese día el escenario es mi pasión y mi vida, lo es todo para mi.

–Tiene usted un gran sentido del humor, que despliega especialmente en el Entroido…

–Lo del Entroido para mí es muy especial, para mí no hay nada como eso; es un caramelo para cualquier actriz o actor, porque yo me disfrazo de todo, de Tina Turner, de Marilin, de Freddie Mercury, de Marisol… Para mi no hay nada como el Entroido, no hay nada que me guste más, de hecho estoy deprimida las siguientes dos semanas (risas), porque necesito el contacto con el público pero, bueno, como ahora tengo muchísimas cosas como actriz y cuentacuentos estoy superfeliz y contenta. Creo que he encontrado mi camino, bueno eso hace años, pero mucho más ahora.

–¿Satisfecha con esta nueva faceta de escritora?

–Sí, estoy muy contenta. De hecho ya tengo fechas para la presentación en Pontevedra, en Bueu (donde el libro está a la venta en las librerías Abrente y Miranda); y en junio también estaré, de la mano de la librería Paz, en la Festa dos Libros, de nuevo en mi ciudad, en Pontevedra. También iré a Coruña en abril, así que no se puede estar más contenta y estoy pensando en el próximo libro.