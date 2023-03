La restitución de los cuadros robados, sin precedentes en España: “es hacer justicia”

La delegación pontevedresa que viajó a Polonia ya está de regreso, tras participar en el castillo de Goluchów en la ceremonia de devolución al Gobierno polaco de los dos cuadros robados por los nazis en 1944 y que custodiaba el Museo de Pontevedra desde 1981. La comitiva de la Diputación, encabezada por el vicepresidente César Mosquera, deja en manos del Museo Nacional de Poznan la Dolorosa y el Ecce Homo del siglo XV del taller del pintor holandés Dieric Bouts, principal representante de la Escuela de Lovaina, tras un proceso de tramitación y restitución de tres años.

Es la primera vez que se localizan en España obras de arte expoliadas a Polonia en la Segunda Guerra Mundial y las tareas de devolución se resolvieron en un tiempo récord y con “todas las facilidades” por parte de la Diputación, según destacó el ministro de Cultura del país, Piotr Glinski.

Aunque los procesos de verificación y estudio del cuadro y de restitución a Polonia recayeron en su mayor parte en el Museo de Pontevedra y la Diputación, la devolución la realiza, de modo oficial, el Ministerio de Cultura español, representado en Golúchow por el secretario general de Bellas Artes Isaac Sastre.

El Gobierno aboga por actuar de la misma manera si llega un segundo caso

Este responsable ministerial, acompañado de otros cargos del departamento, destacó que el Museo de Pontevedra había adquirido estos dos cuadros expoliados “de buena fe”, pero dejó claro que de producirse nuevos casos en España, de momento no detectados, se actuaría igual, al menos si las piezas son de titularidad pública, como ocurría en esta ocasión.

En cierto modo, el caso pontevedrés marca un precedente para posibles localizaciones futuras y en todos ellos, el ministerio aprobará las devoluciones porque “hay una legislación que nos mandata a hacer justicia, aunque sea ochenta años después”, el tiempo transcurrido desde el robo nazi a los polacos y el regreso de los cuadros a ese país.

Así lo garantizó en Goluchów Isaac Sastre, que subrayó la “herida” que aún existe en Polonia con el recuerdo de la Segunda Guerra Mundial pero que episodios como el protagonizado por el Museo de Pontevedra “hoy somos un poco más Europa y miramos el futuro con esperanza”.

En esta línea, el embajador de España en Polonia, Ramiro Fernández, reafirmó esa postura a favor de las devoluciones, llegado el caso de que haya nuevos casos. “Buena parte del tesoro saqueado a Polonia aún no se ha recuperado y algunas obras no se encontrarán, pero eso no significa que no haya que seguir luchando”, apuntó Fernández, que coincide con Sastre en destacar la predisposición y “buen hacer” de la Diputación, representada en Polonia por Mosquera, los diputados provinciales Carlos López Font y María Ortega, y el director del Museo, José Manuel Rey.

Los dos cuadros que desde el viernes se exhiben en su original hogar de Goluchów, a cien kilómetros de Poznan, desaparecieron de Polonia en 1944, expoliados por los alemanes. Durante años su paradero fue un misterio, pero se sabe que en la década de los años setenta hubo una subasta en Barcelona y otra en Madrid, donde fueron adquiridos por Fernández López, benefactor del Museo (una de sus sedes lleva su nombre) donde quedó en depósito su colección en 1981, hasta que fue comprada por la institución en 1994.

Un siglo después de la primera imagen, los fotógrafos pudieron captar de nuevo la misma obra en el mismo escenario

Hasta 25 años después Polonia no descubrió que ambas obras estaban en Pontevedra, y fue al comparar dos fotos, hechas con un siglo de diferencia. La primera, que data del primer tercio del siglo XX y se reproduce en esta página, muestra la Dolorosa colgada en una pared del castillo de Goluchów, entonces residencia de la familia Czartoryski, propietaria en aquella época de los cuadros. Ahora ese inmueble es público. La segunda fue una pequeña muestra de la misma obra en la web del Museo. Un siglo después de la primera imagen, los fotógrafos pudieron captar de nuevo la misma obra en el mismo escenario.

Y es que la ceremonia del viernes fue todo un acontecimiento en Polonia. Dos ministros, de Cultura y de Familia (el primero de ellos, además es vicepresidente del Gobierno), otros cargos estatales y un amplio despliegue de medios de comunicación pusieron de manifiesto la expectación que generó la restitución de estas obras de arte, algo no muy habitual. Según Piotr Glinski, de las al menos 600.000 obras robadas en la Segunda Guerra Mundial, en los últimos siete años solo se han recuperado unas 600 y hay 150 expedientes abiertos en 15 países, ninguno en España. Una idea de la repercusión en ese país del acto del viernes la da el hecho de que la televisión pública polaca acudió a Goluchów con varios equipos y retransmitió la ceremonia en directo en uno de sus canales.