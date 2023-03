“Información, feminismo y libertad alrededor del mundo” fue la conferencia con la que Rosa María Calaf, periodista y corresponsal internacional de TVE cerró ayer el programa “As mulleres que opinan son perigosas”. El congreso reunió a diferentes expertas en información y medios de comunicación, en un cartel que en su última jornada contó con las conferencias “Failume. As mulleres rabudas tamén opinan”, a cargo de Antía Paz, periodista en Opinión en Luzes; “Opinar sobre o que vemos”, con Paloma Rando, columnista y guionista de televisión, colaboradora de El País; “Tecnoloxía e poder: contra o futuro”, con la peridista Marta Peirano, de Opinión en El País, Muy Interesante y Radio Nacional.

Por la tarde también participaron “Voces femininas nas retransmisións deportivas”, de Paula Montes, periodista en Radio Vigo; “A familia e outros universos narrativos”, con Laura Ferrero, periodista, escritora y guionista. Opinión en El País y La ventana da Cadena SER; “Ni por favor, ni por favora. Como falar (e escribir) con linguaxe inclusiva. E punto”, una clase magistral a cargo de María Martín, de @generoenaccion.

Se cerraba así una nueva edición de “As mulleres que opinan son perigosas”, un ciclo apoyado por Concello de Pontevedra y Diputación Provincial, que comenzó en marzo de 2018 con un foro que fue antesala de un 8M histórico.

“Aquela primeira edición de “As mulleres que opinan son perigosas” naceu como un berro colectivo contra o machismo no columnismo de opinión, pero acabou sendo un foro de debate sobre xornalismo, perspectiva de xénero e o papel das mulleres xornalistas no pasado, presente e futuro da profesión. Durante dous días o Teatro Principal pontevedrés completou o seu aforo con centos de mulleres e homes que quixeron escoitar ás relatoras convidadas, columnistas galegas e do resto do Estado”, explican las organizadoras.

Las conferencias están en el canal de youtube de la Diputación y del Concello de Pontevedra.