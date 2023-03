Greenpeace discrepa del Supremo sobre la sentencia de Ence y acudirá al Constitucional

En su análisis de la sentencia del Supremo, Greenpeace considera que el alto Tribunal “no protege la esencia del dominio público marítimo terrestre y la excepcionalidad de su ocupación”, lo que le lleva a concluir, de forma errónea en opinión de la organización ecologista, “la inaplicabilidad del artículo 32.1 de la Ley de Costas”, según el cual “únicamente se podrá permitir la ocupación del dominio público marítimo-terrestre para aquellas actividades o instalaciones que, por su naturaleza, no puedan tener otra ubicación”, cuestión que la industria pastera incumple.

Entre otras cuestiones, la organización ecologista alerta de que el Tribunal Supremo “no está aplicando esa excepcionalidad de ocupación y desvincula la defensa del litoral y la protección ambiental, justificando su decisión exclusivamente en un informe ambiental de la Xunta de Galicia”. Esto supone, a juicio de los servicios jurídicos de Greenpeace, “una interpretación absolutamente restrictiva e incompleta, por cuanto la defensa del litoral va mucho más allá de un informe ambiental”. También debe tener en cuenta los efectos de la propia ocupación física, la evidente destrucción de hábitats, la incompatibilidad con usos sostenibles del litoral y que “va a acabar produciendo un sistema transitorio de un siglo de duración, con el impacto potencialmente irreversible sobre estos ecosistemas tan delicados”, como recuerda el voto particular de la Magistrada Huet de Sande. En este sentido, llama la atención de la organización “que la sentencia omita en todo momento el artículo 132 de la Constitución española, que sustenta todo el régimen excepcional del DPMT y el que fundamenta la ocupación excepcional del mismo”.

“Anacrónico e indignante”

“Resulta anacrónico e indignante que una concesión pre-constitucional, establecida durante el franquismo, sea privilegiada de esta manera gracias a un traje a medida confeccionado por el exministro Arias Cañete y su vergonzosa reforma de la Ley de Costas en 2013. Creemos que la interpretación del Tribunal Supremo no es acorde con la esencia de la protección del litoral, por lo que vamos a seguir luchando por la ría de Pontevedra. La Justicia con mayúsculas tiene que poner a las personas y al Planeta primero, y más en un momento de emergencia climática y crisis de biodiversidad”, indicó Eva Saldaña, directora ejecutiva de Greenpeace España.

Por último, la organización ecologista recalcó que no deja de resultar “una triste ironía” que la sentencia del Tribunal Supremo, en aras de la motivación ambiental, “entienda que es admisible que una papelera ocupe una ría durante más de 100 años y que por el contrario desconozca los criterios de protección del litoral que consagra la Constitución Española”.

“Todo lo que rodea el caso Ence ha olido siempre muy mal. Desde su privatización se han rebasado muchas líneas rojas, con cambios de normativas ad hoc, indignantes puertas giratorias protagonizadas por los más altos cargos de Medio Ambiente y Costas, informes ambientales muy discutibles, un incesante greenwashing e incluso el olvido de condenas por delito ecológico continuado. No podemos conformarnos con esta sentencia del Supremo”, concluyó Manoel Santos, coordinador de Greenpeace en Galicia.

El Concello reclama la nulidad de la sentencia por “indefensión”

La junta de gobierno local de Pontevedra aprobó el lunes la presentación de un “incidente de nulidad de actuaciones” tras la sentencia del Tribunal Supremo que avalaba la validez de la prórroga de la concesión de la fábrica de Ence en Lourizán. La portavoz municipal, Anabel Gulías, afirmó que ese dictamen “genera indefensión” para el Concello, argumentando que “había más motivos” que la reclamación contra la ubicación de la fábrica. Tras la valoración de esa sentencia , que el gobierno municipal consideró “injusta”, por parte de los servicios jurídicos del Consistorio, esta será “la primera de las acciones” que impulsará el gobierno local “por tierra, mar y aire para devolver a la ciudadanía el espacio que le pertenece”, justificó Gulías, parafraseando las palabras del propio alcalde, Miguel Fernández Lores, tras conocerse el fallo del Tribunal Supremo que estimaba el recurso de casación presentado por la empresa. “Cuando la Audiencia Nacional estima nuestro recurso, no valora todos los motivos que esgrimimos, solo uno”, indicó la portavoz municipal, en alusión al artículo 32 de la Ley de Costas, en cuanto a que las instalaciones de Ence “por su naturaleza podían tener otra situación fuera del dominio público marítimo-terrestre”. En este sentido, la reclamación del Concello de Pontevedra implica dirigirse al Tribunal Supremo para “paralizar” lo que ha estimado en su dictamen “y volver de nuevo a la Audiencia Nacional –que había avalado la salida de la pastera de su actual ubicación– para que se juzguen los motivos esgrimidos” en la totalidad del recurso presentado por el gobierno local. Así, entre los argumentos que, según Anabel Gulías, no se han tenido en cuenta, figura la “vulneración de la legislación ambiental autonómica” en materia del Plan de Ordenación do Litoral y las Directrices de Ordenación do Territorio. Tampoco se habrían valorado las circunstancias sobre la concesión de la prórroga por parte de un Gobierno en funciones, en 2016, sin “garantías acordes con la importancia de someter la ría a todos esos años de condena”. Además, el Concello reclamaba la aplicación de la directiva de servicios de la Unión Europea, en tanto sería necesario que la concesión de los terrenos fuese por “concurrencia competitiva, no a dedo”, y la “caducidad expresa de la prórroga de 2018”.