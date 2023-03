El 15% de las mujeres en edad fértil sufren endometriosis y no todas están diagnosticadas

El 15% de la población femenina en edad fértil padece endometriosis, una enfermedad que puede llegar a ser invalidante y que no siempre está diagnosticada, al asumirse como natural el dolor durante la menstruación.

La asociación querENDO Mulleres con Endometriose recuerda, con motivo del Día Internacional de la Enfermedad, que se ha celebrado esta semana, que se trata de una dolencia benigna. “Es un tejido que está donde no debe estar. El tejido similar al tejido que normalmente recubre el interior del útero (el endometrio) crece fuera de éste útero y sube por las trompas de falopio, lo que provoca mucho dolor”, explica Ana Baeza, una de las integrantes de la directiva de querENDO. El colectivo organiza una jornada divulgativa y un acto reivindicativo que tendrán lugar en Pontevedra el próximo 25 de marzo bajo el lema “Levanta as mans pola endometriose”.

El crecimiento inusual de tejido puede provocar daños dentro y fuera de la pelvis, ya que se llega a instalar encima del pulmón, “incluso ha habido casos en el cerebro”. Aunque sigue siendo una enfermedad muy desconocida, sí se estima que entre un 10% y un 15% de las mujeres fértiles la sufren. “Es mucho, porque son unas 60.000 mujeres en Galicia; lo que pasa es que mucha gente no está diagnosticada y ni siquiera sospecha que la tiene”, señala Baeza.

“El dolor se asocia a la regla, por eso se piensa que es normal” Ana Baeza - Asociación querENDO

Esto provoca que se tarden muchos años en diagnosticar numerosos casos, con una media de ocho años y medio. “A veces se llega tarde y ya hay mucho tejido que provoca daños en el aparato digestivo, urinario... Habitualmente no se diagnostica hasta que se quieren tener hijos, cuando surgen complicaciones. Si se viese en edades más tempranas se podrían evitar muchas lesiones”, indica la portavoz de querENDO.

Las revisiones ginecológicas rutinarias no permiten la detección de la enfermedad, como ordinariamente se puede creer. “El síntoma de dolor durante la menstruación ya debería hacer pensar al respecto. Ahí en ese momento los médicos ya deberían encender una alarma sobre la posibilidad de sufrir endometriosis, pero no lo hacen. La regla tiene que doler, pero con un antiinflamatorio ese dolor debería pasar, y son muchas las mujeres a las que esto no les ocurre”, advierte Ana Baeza, que apunta que “no todos los ginecólogos están igual de informados sobre la enfermedad y aunque la conozcan no es tan fácil diagnosticarla”.

Las lesiones pueden ser evidentes o no, de modo que una simple ecografía no siempre sea suficiente. “Si en una ecografía no ven nada, se zanja el tema”, se lamenta. “A día de hoy la única forma sería a través de laparoscopia, pero es un método muy invasivo que implica quirófano”.

Unidades multidisciplinares

Uno de los avances que se celebran desde querENDO es la creación de unidades multidisciplinares en las siete áreas sanitarias gallegas para el abordamiento de la endometriosis, en las que están involucrados varios servicios: ginecología, fisioterapia, psicología, unidades del dolor...

“Ha de ser un equipo multidisciplinar porque cada caso es un mundo e incluso es una enfermedad autoinmune, porque las propias defensas no son capaces de eliminar ese tejido. Como no se investiga, no se sabe el origen y tampoco hay tratamiento”, resume Ana Baeza.

“Es invalidante porque hay gente que en determinadas épocas no puede estudiar y que incluso llega a perder su trabajo por este motivo”

Hoy por hoy, las mujeres que sufren endometriosis utilizan para aliviar su dolor antiinflamatorios o tratamientos hormonales, aunque esta última opción no siempre es bienvenida por provocar una estrógeno dependencia. Con esto se consigue que la enfermedad no avance tanto, “pero no deja de ser un parche, porque no desaparece”.

En los casos más graves puede ser una enfermedad invalidante, “porque te tienes que quedar en la cama”. “Hay gente que en determinadas épocas no puede estudiar y que incluso llega a perder su trabajo por este motivo”.

Cuando la mujer inicia el período de menopausia, la enfermedad remite, “aunque no siempre ocurre así; hay algunos casos en que no”.

“Es por todo ello que desde querENDO queremos visibilizarla para que la sociedad sea consciente de que esto está pasando y, sobre todo, para informar a la juventud para evitar que el diagnóstico llegue con retraso, con treinta y pico años y por el deseo de ser madre”, asegura la portavoz del colectivo a nivel gallego, que también reivindica un registro público por áreas sanitarias de mujeres afectadas.