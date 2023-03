O goberno local xa ten aprobado o proxecto de reconstrución do muro de Cividanes. Despois da renovación do saneamento e da pavimentación da Rúa da Costa e a renovación da rede de distribución de auga nos camiños de San Jorge, Cividanes e Dichosa, agora trátase de reconstruir do muro que se atopa nesta zona e que está moi deteriorado uras do muro actual. Calcúlase que o orzamento de licitación será cercano aos 185.000 euros e terá un prazo de execución unha vez de adxudique de cinco meses.